Fabián Coito tras la remontada ante Panamá: “Satisfecho con la actitud y el carácter para revertir el resultado”

Houston, Estados Unidos.

El seleccionador de Honduras, el uruguayo Fabián Coito, resaltó el sábado la actitud de sus jugadores en el partido en que remontaron y derrotaron por 2-3 a Panamá, en el cierre de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Oro 2021 de la Concacaf.

"Estoy contento, me voy satisfecho con la actitud, el carácter y la respuesta de revertir un resultado en una situación adversa, frente a una selección dura, siempre recorriendo el fútbol, no al golpe. Estoy conforme con el rendimiento, pero hay cosas que corregir y no sufrir tanto en cada envío aéreo, pero es algo a mejorar", manifestó Coito en la conferencia telemática luego del partido.

Agregó que la clave del triunfo fue la "calidad individual" de cada uno de los jugadores de Honduras. "Es un grupo con compromiso y que quieren cosas grandes e importantes", dijo.

Coito hizo un análisis del juego. "Es muy pronto para poder hacer un análisis claro, el partido fue muy cambiante y tuvimos algunas situaciones que el VAR no nos favoreció. Seguramente hayan sido correctamente cobradas, pero distorsiona y desconcentra. Habíamos iniciado bien y una serie de cosas nos distorsionaron, nos quitaron la presión que teníamos, el peligro que llevábamos".

"Al principio los pudimos sorprender con la posición de Alex por detrás de los delanteros, pero a medida que no concretábamos, hipotecábamos un poco la recuperación del balón porque disponíamos de mucha gente en el ataque. Comenzamos a salir a destiempo, nos comenzaron a entrar por los costados y eso empezó a generar situaciones de Panamá, nos quitó confianza y un poco de nerviosismo", añadió.

REPLANTEÓ EL EQUIPO

La Selección de Honduras perdía al descanso y Coito considera que el replantear el equipo en el descanso fue clave para poder realizar las variantes y poder remontar el juego en el estadio BBVA Compass de Houston.

"Nos fuimos al medio tiempo y el golpe era duro por la necesidad de hacer un cambio obligado como fue el de Alberth (Elis) y ahí retocamos para poder tener tranquilidad, no desesperarnos, mantener el orden, algunos procedimientos de ataque y volvimos a la formación habitual nuestra. En base a mucho carácter y temperamento comenzamos a recuperar más lejos de nuestro arco y llevamos peligro a la selección de Panamá".

Coito mencionó que "los goles vinieron por la capacidad y fruto de estar cerca del arco, se dieron dos chances para darle vuelta al marcador; ya después se dio el partido y nos dedicamos a contragolpear, esperar que Panamá se viniera, pusiera gente en ataque y nosotros ver si podíamos salir rápido y concretar".

También se pronunció sobre lo que le puede esperar a Honduras en los duelos de eliminatoria ante Panamá. "En los torneos hay cosas impredecibles e imponderables que suceden como el VAR, el penal y eso va influyendo en el trámite del juego. Es una demostración de carácter y compromiso de un grupo que quiere lograr cosas importantes".

EL PARTIDO ANTE QATAR

Coito, a su vez, precisó que contra Qatar, su partido el martes próximo, no saldrá a especular con el resultado y saldrán por el triunfo.

"Nosotros no vamos a adelantarnos a los rivales de la próxima ronda. Vamos a jugar e intentaremos ganar contra Qatar. Nuestro objetivo es ganarlo y no por quien nos toque en cuartos de final", señaló.

"No me animo a decir, lo de Alex y lo de Romell está más relacionado a un tema de fatiga y hay que ver como evoluciona Alberth, ya que ni Carlos, ni Edwin estarán para el próximo partido tampoco y en base a los futbolistas que podemos contar vamos a dedicar para preparar el partido ante Qatar".

Sobre la salida de Alberth Elis, Coito adelantó que salió del partido por un golpe en el pie, "por ahora no hay una diagnóstico, pero la salud del jugador siempre es primero".

"Nos queda preparar el partido contra Qatar y saber con qué jugadores comenzaremos ese juego", apuntó.