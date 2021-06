MVP: José Escalante se luce con gol y asistencia en el inicio de la Premier League de Canadá

Canadá.

El mediocampista hondureño José Escalante comenzó la temporada a lo grande en la Premier League de Canadá.

El volante catracho fue la figura de su equipo en la victoria de 2-1 que obtuvo el Cavalry Football Club frente al York United, ya que el zurdo brilló con una anotación y además puso una asistencia de gol.

A los 32 minutos de la primera parte, Escalante bajó con calidad el balón y puso un centro que conectó de cabeza su compañero Sergio Camargo. Una diana que fue celebrada por todo el equipo.

Ya en la parte de complemento en el minuto 51, el mediocampista hondureño llegó a presionar al defensor contrario y en el momento que intentaba despejar terminó por rebotarle la pelota al catracho y la esférica se fue al fondo de las redes.

José Escalante de esta manera fue nombrado como el mejor jugador del partido y las felicitaciones en las redes sociales no se han hecho esperar.

Cabe señalar que en el zurdo la temporada pasada formó parte del Vida de La Ceiba pero ha tenido que regresar al Cavalry ya que su ficha le pertenece al equipo canadiense.

32’ - @CPLCavalryFC 1-0 @yorkutdfc @sergio10camargo opens the scoring in the @ComeOnOfficial Match of the Week ? #CAVvYRK l ?: @onesoccer pic.twitter.com/YUD70kFc95

It's good to have you back @joseescalante20.



The @Gatorade Man of the Match for #CAVvYRK. pic.twitter.com/O4M1mm3nik