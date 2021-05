Honduras intensifica trabajos de cara a la semifinal del Final Four ante Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

La Selección de Honduras intensificó los trabajos con miras al partido por las semifinales de la Liga de Naciones contra los Estados Unidos el 3 de junio en Denver. El técnico Fabián Coito hizo trabajos en la zona defensiva y corrigió detalles en el ataque.

Se espera que en las próximas horas se sumen al microciclo de la Bicolor los jugadores Jonathan Rubio (Desportivo Cháves), Antony Lozano (Cádiz) y Alberth Elis (Boavista).

Los futbolistas de la MLS (Boniek García, Quioto, Maynor Figueroa, Bryan Acosta) se unirán el lunes al resto del grupo que lleguen a tierras norteamericanas.

El equipo que es comandado por el entrenador Fabián Coito busca mejorar el rendimiento con respecto a los últimos resultados.

Kevin Álvarez, lateral derecho de la H, aseguró que no se sienten inferiores a Estados Unidos y que los motiva enfrentar a rivales de gran nivel y figuras en sus equipos.

“Si me sintiera inferior no vendría, no tendría sentido ir a una guerra sabiendo que vas a perder y en el fútbol no es de sentirse inferior. No me siento inferior a Estados Unidos, vamos a luchar y pelear. Así como nosotros los respetamos, ellos van a tener ese respeto. Vamos a ir a pelear”, comentó el jugador del Norrköping sueco.

El 7 de junio jugarán la final o el partido por el tercer lugar del certamen.

La H sostendrá un amistoso el 12 del mismo mes contra México en Atlanta. Ya en julio, la H disputará la Copa Oro 2021 ante Panamá, Granada y Catar por el grupo D.