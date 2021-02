Filtran polémico e indignante audio del médico de Maradona minutos antes de la muerte del ídolo

Buenos Aires, Argentina.

A más de dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona siguen saliendo a la luz las circunstancias que rodearon al fallecimiento del ídolo argentino y mundial. Ahora han desvelado unos audios que han indignado a toda Argentina.

El sitio web 'Infobae' ha revelado en exclusiva los documentos en los que se escucha al médico de Maradona, Leopoldo Luque, enviando audios a Agustina Cosachov, psiquiatra del 'Pelusa', también en el punto de mira, y quien le da pormenores del estado de salud de Diego previo a que se confirmara su deceso el pasado 25 de noviembre de 2020.

La mujer en cuestión intercambió audios y mensajes escritos con Luque durante 33 minutos, informándole de todo desde la casa del barrio privado San Andrés en Villanueva, de Tigre (Provincia de Buenos Aires), en el que Maradona pasó sus últimos días de vida.

Leopoldo Luque estuvo acompañando a Maradona en la casa en la que vivió sus últimos días.

"Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, "El Negro", yo y "Monona" y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada", explica Cosachov en uno de los audios.

Cuando insistía en que ya no había nada que hacer, Luque, imputado por homicidio culposo por la muerte de Diego Maradona, le preguntó algo extraño: "Avísame si están enojados con nosotros", en referencia, se intuye, a la familia más directa del exjugador de Boca Juniors, Barcelona, Napoli, entre otros.

"Se va a cagar muriendo el gordo"

'Infobae' también ha revelado otros audios que Luque envió a uno de sus contactos de camino a la casa de Maradona en el momento de su muerte, unas palabras que han sembrado la polémica en toda Argentina.

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación", dice un audio en el que Luque se comunicó con uno de sus socios para contarle lo que estaba pasando.

Parte del chat de Leopoldo Luque con Agustina Cosachov.

Lo increíble es la tranquilidad con la que Luque le comunica a otro de sus contactos, quien le había mandado una captura de pantalla de televisión donde un noticiero hablaba de Diego Maradona: "Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá", le aseguró Luque.

Mientras tanto, Agustina Cosachov le mandaba mensajes de textos a Luque sobre lo que estaba sucediendo en el country.

Momento en el que Cosachov le informa de la muerte de Maradona a Luque.

"Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado", finalizó Luque la conversación con la psiquiatra.

La Fiscalía General de San Andrés continúa analizando el material secuestrado y en los próximos días podrían ser llamados a indagatoria tanto Luque como Cosachov, imputados por homicidio culposo.

Una teoría que apoyan por completo las hijas de la leyenda argentina, que han manifestado públicamente en varias ocasiones su rechazo total a Luque.