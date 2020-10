Anuncian nuevo y severo castigo para Henry Figueroa: inhabilitado por seis meses en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión de Apelaciones de Honduras ha anunciado un nuevo y severo castigo para el defensa hondureño Henry Figueroa por sus acciones en el partido Marathón-Olimpia disputado el 1 de marzo de este año en el estadio Yankel Rosenthal.

En dicho encuentro, Figueroa fue expulsado en el equipo verdolaga tras una durísima falta contra el olimpista Elvin Casildo. El zaguero reaccionó de mala forma tras ver la tarjeta roja y le lanzó el balón en el rostro al árbitro del juego Óscar Moncada.

Después de eso, Moncada insertó en el acta los insultos y amenazas que le dijo Figueroa por expulsarlo. "El jugador me lanzó el balón en mi rostro y me amenazó dicéndome ´ya verás lo que te va a pasar hijo de p..., es la segunda vez que me expulsás, ya verás´", redactó el sílbante.

Una vez conociéndose todos esos detalles, la Comisión de Disciplina sancionó a Henry Figueroa con cuatro partidos de suspensión y 20 mil lempiras.

NUEVO CASTIGO

Pero esa sanción ha sido anulada por la Comisión de Apelaciones. Este organismo estudió nuevamente los hechos y decidió aplicar un nuevo castigo. Le han dado seis meses de inhabilitación de toda actividad deportiva.

Figueroa, eso sí, no tendrá que pagar los 20 mil lempiras de multa ya que fue exonerado por dicha Comisión, debido a la situación económica que se vive en el país por la pandemia del coronavirus COVID-19.

DOPAJE

Henry Figueroa llegó al Marathón a inicios del presente año después de haber sido dado de baja en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica tras meterse en problemas por evadir una prueba doping en el fútbol tico al final de un partido.

Momentáneamente el exdefensa de la Selección de Honduras está castigado en suelo costarricense por ese caso de dopaje y en noviembre habrá una audiencia para determinar que pasará con el futuro del futbolsita.

La Comisión Antidopaje de Costa Rica pedirá cuatro años de castigo para Figueroa, quien se encuentra actualmente viviendo en Estados Unidos.