Asi es el burofax en el que Messi le informó al Barcelona su deseo de irse

Barcelona, España.

El astro argentino Lionel Messi,le mandó un burofax al FC Barcelona en el que solicita que se le conceda la carta de libertad para poder firmar por otro club de cara a la próxima campaña.

Ver: Los motivos por los que se va Messi

La noticia se venía especulando desde el doloroso 8-2 encajado en cuartos de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, colofón final de una temporada aciaga en la que el argentino de 33 años se había mostrado decepcionado por el proyecto deportivo azulgrana.

Y a través de un burofax enviado por sus abogados, Messi confirmó su voluntad "de rescindir unilateralmente el contrato".

Tras dicha información, se ha filtrado el burofax enviado por el crack argentino al Barcelona en el que le solicita su decisión final de irse del equipo culé.

"Por medio de la presenta carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccitini, con DNI XXXXX, solicito que se proceda a resolver el contrato de relación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disfrutar de esa facultad", comienza diciendo el documento.

Y añaden: "Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar el perfil técnico y humano; pero motivos personales me xxxx esta difícil decisión que espero sea recibida por la dirección de la mejor manera".

Este es el burofax en el que Messi le informa al Barcelona su deseo de irse del Barcelona.

¿Qué es un burofax?

El burofax es un servicio que se utiliza en España para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros, que se entrega siempre bajo firma del destinatario.

Nació en España como una forma de hacer que los mensajes enviados por fax tuvieran validez legal, y en origen debían ser enviados a través de una oficina de Correos, el servicio postal del país.

Hoy en día ya no es así, necesariamente, pues el burofax puede ser certificado de manera digital, haciendo que este canal de comunicación sea más sencillo e inmediato.