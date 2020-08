Fenafuth no solicitará el préstamo a FIFA en beneficio a los clubes de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) ha emitido una carta para informar que no pedirá el préstamo a la FIFA en beneficio a los clubes y ha detallado cómo será repartido el dinero a los equipos para que puedan reanudar el fútbol.

Ese préstamo era una solicitud fundamental que pedían los 10 equipos afiliados a la Primera División de Honudras para reactivar el fútbol nacional.

En el extenso comunicado dirigido a Salomón Galindo, secretario general de la Liga Nacional, la Fenafuth aclara que no es una obligación del organismo regalar dinero, según sus estatutos, pero están siguiendo el mandado de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, destinando el 100 por ciento de la retribución equivalente a un millón de dólares que dio la FIFA a sus federaciones.

"Como es de su conocimiento, FIFA hizo público el reglamento de la fase 3 del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 para conocimiento de las federaciones y el público en general. En el artículo 4 del reglamento se establece quienes son los beneficiarios del plan de ayuda: a) Las federaciones miembro b) Las confederaciones", comienza la carta firmada por el secretario de la federación, José Ernesto Mejía.

Y a continuación explica que Fenafuth no tiene obligación de dar ayuda a los clubes. "El artículo 7.5 del reglamento establece que el beneficiario (la federación) puede decidir si usa para sí misma o reparte los fondos de la subvención entre la comunidad futbolística en general; es decir, queda a discreción de la Federación si ante las necesidades que tiene, hace uso propio del dinero o lo reparte entre los grupos de interés".

ENTREGARÁ EL 100%

"El Comité Ejecutivo ha tomado la decisión de repartir el cien por ciento (100%) de la subvención equivalente a un millón de dólares, entre los clubes del fútbol profesional, Liga Nacional y Liga de ascenso, anteponiendo sus necesidades económicas, por todos conocidas y privilegiando la reactivación del fútbol profesional en nuestro país, tal como refleja el espíritu del reglamento, cuyo objetivo es permitir a sus beneficiarios (la Federación) proteger y salvaguardar el fútbol de los efectos económicos de la pandemia y reanudar las competiciones en todas las categorías. En el presente caso, solamente se reanudará el sector profesional, dado que el sector amateur al estar formado en su gran mayoría por infantes, no se reanudará sino hasta el próximo año.", añade la Fenafuth.

"En tal sentido, el Comité Ejecutivo ha dispuesto otorgar del dinero de FIFA, SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES USD a los 10 clubes de la Liga Nacional, para que puedan reanudar la competencia, adoptando el mandato de FIFA que busca reactivar el fútbol, en particular el fútbol profesional", sigue el comunicado.

"Para lograr realizar la transferencia, es necesario que se cumpla con el requisito reglamentario de reanudar las competiciones, que es la razón principal esgrimida por la federación a FIFA para solicitar la subvención (art.7.4.6 a del plan de ayuda FIFA Covid-19) por ello, el dinero será transferido a cada club y notificado a FIFA, una vez lleguen los fondos y que el club formalice su inscripción en el campeonato de la liga nacional, firme el convenio de uso de fondos con la federación y el reglamento de bases y competencias del campeonato sea aprobado por el Comité Ejecutivo", concluye sobre este tema.

NO AL PRÉSTAMO FIFA

Los clubes de la Liga Nacional habían pedido a la Fenafuth la solicitud de un préstamo a la FIFA para poder volver al fútbol ante la crisis que afrontan muchos equipos debido a la pandemia del coronavirus. La federación fue clara y ha dicho que no hará dicha petición al máximo organismo del fútbol.

"Respecto a la petición de gestionar un financiamiento ante la FIFA para los clubes y la Liga Nacional, de la manera más respetuosa le recordamos a la honorable junta directiva que existen otros grupos de interés que requieren de apoyo por parte de la federación y que en este momento no están siendo atendidos, como los más de 63,000 niños federados en el sector amateur, árbitros y entrenadores, priorizando en este momento el fútbol profesional.

Unido a lo anterior, como es de público conocimiento algunos patrocinadores aún no renuevan los contratos de patrocinio con la federación y el próximo año 2021 todas las selecciones nacionales estarán activas: Premundial selección sub 17, selección sub 20 y premundial con sede en Honduras, torneo de Uncaf de selecciones femeninas sub 15, 17 y 20, pre olímpico en Guadalajara, semifinales de Liga de Naciones y por último y más importante, comienzo de las eliminatorias a Qatar 2022; consecuentemente, como institución rectora del futbol hondureño, debemos de actuar con responsabilidad en el manejo de los magros recursos de la federación y hacer una planificación presupuestaria con mucha precisión".

Por todo lo anteriormente expuesto, lamentablemente la federación no podrá realizar esta solicitud de préstamo ante FIFA, actuando con responsabilidad y previendo la excesiva inversión en los procesos de las distintas selecciones nacionales, grupos de interés del futbol y operatividad de la federación, que se prevé para el próximo año 2021", finaliza el comunicado.