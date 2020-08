Bartomeu confirma el futuro de Messi, Ter Stegen y Quique Setién en el Barcelona

Barcelona, España.

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha repasado la actualidad del club, tocando varios temas de importancia como las renovaciones de Lionel Messi y Marc-André ter Stegen, así como la continuidad del entrenador Quique Setién y los posibles fichajes que puede ser el equipo azulgrana.

Bartomeu habló para Bein Sports Arabia pocas horas antes del duelo que el Barça tiene que disputar contra el Napoli en la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. "Este partido será muy especial, es el retorno a la Champions. Una Champions donde tenemos depositadas muchas esperanzas e ilusiones y con el mejor equipo posible", empezó diciendo.

Sobre el futuro de Setién dijo: "Tiene contrato hasta la próxima temporada y la próxima campaña será diferente. Vienen jugadores jóvenes, también del Barça B como Riqui, Ansu y Araujo de forma permanente. Llegan Trincao, Pedri y otro como Pjanic. Es la persona por la que depositamos nuestra confianza".

La renovacion de Messi: "Él dice que quiere acabar su vida profesional en el Barcelona y esto sucederá. No tengo dudas que dejará de jugar a fútbol aquí. Tiene muy claro que siempre ha sido su club. Llegó de pequeño, es el mejor de la historia del fútbol".

También tocó el tema de la renovación de Ter Stegen: "Es una persona excelente. Como portero ha demostrado lo que es. Con la situación actual ha dicho que es mejor esperar para hablar de su futuro, pero todo esto pasa por renovar sí o sí por el Barça. Tenemos portero para años. Cuando haya una serenidad en cuanto a la pandemia, hablaremos con él".

CASO ARTHUR

Bartomeu se refirió al trueque que realizó el Barcelona con la Juventus, cambiando a Arthur Melo por Miralem Pjanić. "La versión es que el Barça recibe una buena oferta por Arthur. Arthur recibe una buena oferta de la Juve, una oferta que el Barça no puede ofrecerle. Llegamos a un acuerdo. El club no le empujó a salir. Las ofertas para club y jugador eran buenas. Traer a Pjanic es bueno porque el club lo llevaba persiguiendo años".

El club culé le abrió un expediente a Arthur luego de que el futbolista se negara a volver al equipo previo a la Champions tras unos días de vacaciones en Brasil. "Es un tema interno, de club. Se está tratando con máxima discreción. El hecho que no haya vuelto de sus vacaciones no nos ha gustado nada, no es bueno para sus compañeros y el equipo lo necesitaba para las próximas semanas".

NEYMAR Y LAUTARO

El máximo mandatario del FC Barcelona fue preguntado por una posible vuelta de Neymar y lo que conlleva esa circunstancia. "La situación económica no es buena en los grandes clubes de Europa. No prevemos que haya operaciones 'top'". Y añade: "Que el PSG quiera vender. No es un tema que nos preocupe ahora. Luego habrá tiempo de hablar. Es muy difícil que los clubes vendan a jugadores 'top' con esta situación".

Un jugador que lleva tiempo sonando para reforzar al Barça es el argentino Lautaro Martínez, del Inter de Milán. "No hay fecha prevista para volver a hablar. Cuando acabe la Champions hablaremos con muchos clubes, también con el Ínter. De momento este tema está parado", dijo Bartomeu, agregando que "el club tiene grandes jugadores, por lo tanto con la situación actual, de los grandes clubes, es complicado y ahora está parado".

Los blaugranas ficharon esta temporada al extremo portugués Francisco Trincão y pese a ello el jugador ha tenido varias ofertas para salir. Bartomeu asegura "no está en venta. Ni Pedri, ni Ansu, ni Ter Stegen, ni Riqui Puig, ni Araujo... Esos jugadores jóvenes no están en venta. Estamos creando una nueva generación de futuro".

Por último habló de la posibilidad de que Xavi Hernández llegue al banquillo del Barcelona en un futuro. "Algún día será entrenador del Barça y lo será cuando él quiera porque tiene las condiciones y el talento. Actualmente ha renovado con su equipo y está en un proyecto diferente. Hablo con él regularmente, le llamé cuando dio positivo".