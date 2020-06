Carlo Costly: “Me quedo más con el gol del Mundial por todo lo vivido”

San Pedro Sula, Honduras.

Carlo Costly vive una etapa enfocada completamente en su familia. El goleador de 37 años medita si presentarse o no a la pretemporada de Platense debido al aumento de los casos del coronavirus COVID-19 en Honduras, además recordó con Diario La Prensa los grandes momentos de su vida futbolística.

“La veo difícil la situación actual, cada día están aumentando los casos y uno no se quiere contagiar, ni tampoco a la familia. El espejo es Costa Rica, y eso que hay menos casos. Para mí es difícil que comience el torneo en el país. Uno necesita del dinero y muchos jugadores también, pero la vida no se repone. En lo personal tengo que verlo con la familia si vamos o no vamos”, apuntó el atacante ante la posibilidad de comenzar los trabajos de pretemporada y el posible comienzo del Torneo Apertura 2020 en agosto.

En los planes del exjugador del Atlas, Belchatow, Houston Dynamo, Veria FC, Real España, Marathón y Olimpia, era jugar este próximo campeonato. “Pensaba en hacer una buen pretemporada y depender de la condición que se mueste para ver eso si seguimos o paramos”, sostuvo.

CARRERA DE ENTRENADOR

Luego de su extensa carrera reveló que será entrenador. “Estoy preparandome para ser técnico. Me gusta lo que hace Héctor Vargas, deja al jugador como el juega, ya en la cancha es otro tipo. Me gustaria ser un espejo de él para ser técnico”.

Carlo fue una figura de Honduras rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, pero se lesionó y no fue convocado. “El fútbol te da revanchas y me dio la oportunidad de clasificar al Mundial de Brasil 2014 y anoté un gol. Sobre Sudáfrica 2010, si estaba (para jugar) no al 100%. Estaba con mes y medio de haberme operado, pero si me hubiese preparado hubiera jugado el tercer partido unos cinco o diez minutos”, afirmó.

PINTO

Costly estuvo en los tres procesos de los entrenadores colombianos, Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto. “El más exitoso fue de Rueda y Suárez, que dejo un poquito menos . El profe Reinaldo llegó con menos presupuesto y fue más alto. Me ayudó mucho”, citó el exjugador del Birmingham inglés.

Con Pinto sostuvo una polémica donde ambos se dijeron de todo. Carlo ya deja atrás la controversia. “Lo que se dijo se dijo y ya está. Cada quien tiene su punto de vista, no comparto en las ofensas. Claro que aceptaría disculpas, pero hay que saber escuchar consejos, es difícil ser alguien que ve verde y es todo blanco”.

EL AZTECAZO

Costly fue el autor del gol del triunfo 2-1 contra México en el propio estadio Azteca el 6 de septiembre del 2013. “A cada rato me mandan el gol del Aztecazo, eso no se olvidará”, apuntó.

Costly sintió desde el momento de la preparación para enfrentar a México que iban a lograr un resultado importante. “Desde Miami ya íbamos ganando. La altura es muy difícil y algo que nos gustó fue que respiramos en las cámaras (oxigenoterapia hiperbárica)”.

Carlo Costly celebrando su gol para el triunfo hondureño en el estadio Azteca.

El sábado se cumplieron seis años de la anotación contra Ecuador, fue derrota 2-1, en el Mundial de Brasil 2014. “Un mundial no se juega todos los días. Me quedo más con el gol del Mundial por lo vivido, contento porque veo a todo un país que lo disfruta aún. He visto ese gol y lo grité con mi esposa”, valoró.

SELECCIÓN Y MÁS

El 'Cocherito' no dudó que el actual proceso de la Selección de Honduras al mando del entrenador uruguayo Fabián Coito puede terminar en el Mundial de Qatar 2022 y se refirió a los actuales atacantes de la H: Anthony Lozano, Alberth Elis, Romell Quioto y Jorge Benguché.

“A Benguché lo vi desde que estuve en Olimpia, venía haciendo todo bien, es untipo fuerte, bravo, con cuerpo impresionante, está joven y puede sobrepasar lo que nosotro hicimos, que sea humilde y esperamos que la rompa en la Selección. Del Choco ya se sabe de su capacidad técnicamente hablando, Elis igual y Quioto es buen asistidor y rápido”.

Costly elige el gol del Mundial como su favorito.

Al hablar de la Bicolor a Costly se le vienen esos gratos momentos. “Hice dupla con David Suazo, con Carlos Pavon anoté bastantes goles, con Bengtson se hizo algo importante, ellos tenían mucha capacidad”.

ANÉCDOTA EN LA BICOLOR

Recordó que su primer convoctoria a la Bicolor “Llegó la doctora polaca (jugaba para el Belchatow) y miré la convocatoria, me emocioné y lloré”.

Carlo Costly llena sus redes sociales con su inseparable familia.

Al llegar a Honduras no se le olvida la anécdota: “Quería irme a la casa antes de la Selección. Le dije al tipo que fue a recogerme que iba a donde mi familia, con mi abuela. Me llamó Rueda y me dijo que lo mas importante era estar concentrado con la Selección y otro momento iría donde mi familia”, recordó Costly.

La mayor anécdota que se le vino a la mente en una concentración con la Selección fue jocosa. “Me gusta echarme mis cigarros... Estaba en el hotel en la concentracion del proceso Rueda, estaba escondido en las escaleras, él se subió en el ascensor y me vio,., Gritó ‘Hey cabrón ¿qué estás haciendo? estás inundando de humo el hotel, fumá afuera’. Eso era para los nervios. Me fumaba solo la mitad y lo botaba, era para controlar los nervios, previo al juego contra Mexico que ganamos 1-0 con un autogol”.