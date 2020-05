Carlos Discua emprende negocio tras cancelación del fútbol: "Sé que voy a salir adelante"

San Pedro Sula, Honduras

El mediocampista hondureño Carlos "Chino" Discua se convirtió en un nuevo emprendedor en esta pandemia de coronavirus y luego de que fue cancelado el Torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

El volante de 35 años de edad, tiene un futuro incierto ya que finalizó su contrato con Marathón, por lo que junto a su esposa Clara Fúnez iniciaron una venta de comida para generarse algunos ingresos.

Hoy en declaraciones a la prensa deportiva de Costa Rica, país es donde es recordado por su buen accionar hace unos años con la Liga Deportiva Alajuelense, el jugador contó detalles de su negocio.

"En mi caso es muy difícil, porque ya tengo más de dos meses de no estar jugando ni entrenando, hoy en día a mi esposa se le dio por cocinar en casa y poder vender a domicilio para llevar", comentó el jugador catracho al medio costarricense amprensa.com.

Y añadió: "Conseguimos una cocina móvil, la ubicamos cerca de la casa en un terreno para poder vender. Estamos apoyando a mi esposa con lo que ella necesite".

"Chino" Discua confía en poder seguir jugando para la próxima campaña e inclusive confesó que le ha tocado cocinar para poder vender comida.

"Estamos saliendo adelante y espero que el fútbol vuelva a la actividad en Honduras. Espero en Dios poder tener una oferta para seguir jugando. Se vende comida hondureña: pollo con tajadas, pastelitos, chuletas, alas de pollo y otras cosas más", dijo.

"A veces mi esposa me pone a cocinar, pero eso no se me da bien (risas). Me toca ir a entregar a domicilio y eso lo hago con gusto. Sé que voy a salir adelante", finalizó.