Juan Ramón Mejía se deja querer por Motagua

Tegucigalpa, Honduras

Juan Ramón Mejía es uno de los futbolistas con más ofertas luego de su grandes actuaciones en la Liga Nacional de Honduras tras convertirse en goleador del Real de Minas.

El atacante de 31 años de edad, finalizó su contrato con el equipo minero y este día no ocultó que le gustaría jugar en el Motagua, club que dirige el estratega argentino Diego Vázquez.

"Es muy fácil para uno el juego del Motagua, todos los delanteros están goleando, es el equipo que viene jugando mejor. Siempre tiene a los atacantes con alta calidad de goles, por eso son el equipo con más titulos en los últimos años", declaró JR Mejía en declaraciones al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Por otra parte, el delantero indicó que prácticamente es un hecho que no seguirá en el Real de Minas ya que en el club hay serios problemas económicos.

"Me veo Dios quiera en un equipo compitiendo, no he tenido acercamientos con nadie, me llamó gente fuera del país para ver como estaba mi contrato, confiamos que salga una buena oportunidad. No me veo en Real de Minas viendo las circunstancias, esperamos que lo que venga sea lo mejor", puntualizó.