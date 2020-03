Exclusiva con Romell Quioto: "Me aseguraré de que estemos bien preparados contra Olimpia"

Montreal, Canadá.

El delantero hondureño Romell Quioto disfruta el gran arranque con el Montreal Impact de la MLS. Hoy vive un romance con su carrera y el gol, la cual desea ver florecer de la mano del DT Thierry Henry.

"El Romántico" (de 28 años) le anotó en el debut de la MLS al New England y también al Saprissa en la Liga de Campeones de la Concacaf adonde avanzaron a cuartos de final y enfrentarán al Olimpia, su exclub, el 10 y 17 de marzo.

¿Cómo vivió la clasificación del Olimpia?

Lo viví con alegría, me tiene muy contento el saber que tendré que enfrentarlos, sé que no va a ser fácil, serán dos partidos de alta dificultad; pero ahora soy jugador del Montreal Impact y me toca darlo todo por esta camiseta. Espero rendir como se debe y que alcancemos el pase a la siguiente ronda.

¿Enfrentarlos era una ilusión suya?

Era algo que yo deseaba que se diera, los últimos días han sido muy emotivos para mí, y ahora que se confirmó será algo muy lindo, es una gran oportunidad de enfrentar a un club que significa mucho para mí.

¿Qué tan extraño será tener a excompañeros en su contra?

Será algo nuevo y no será nada fácil el ver ese tipo de conducta, será incómodo el verme del otro lado; pero como jugador uno debe ser profesional y comprometerse con su club, uno sabe que este tipo de situaciones se pueden dar y hay que enfrentarlas con calma y manejar el partido con inteligencia, concentración y dejando a un lado lo emocional.

¿Qué tipo de problemas puede traerle al Impact cerrar en San Pedro Sula?

Va a ser un compromiso bastante duro, máxime que Olimpia es un equipo que siempre lo da todo. Nosotros vamos a tratar de ir con cierta ventaja, y con eso sería más manejable el cerrar la llave en el estadio Olímpico.

¿Cómo ve que le tocará ser el informante del DT Thierry Henry y sus compañeros sobre Olimpia?

Como los conozco muy bien y sé todos los pormenores de lo que es Olimpia me tocará realizar esa labor.

En los años que estuve allí pude aprender todo sobre esa cultura del club y me toca informarles al profesor y mis compañeros acerca de las cosas que sé de ellos, cómo juegan en casa, sus fortalezas y debilidades, la fuerza que tienen en casa y me aseguraré que estemos bien preparados para estos dos encuentros con Olimpia.

¿Cómo considera que será su relación con el club al final de la serie?

Independientemente de lo que llegue a pasar, mi relación con la afición, jugadores e institución será de mucho respeto. A Olimpia le tengo mucho cariño y agradecimiento, a los jugadores y afición les deseo lo mejor, gane quien gane, lo que no se puede perder es el respeto, ambos clubes vamos a competir y que gane el mejor.

Una cosa es entrenar con Thierry Henry y la otra son los partidos oficiales.

Desde la perspectiva del jugador, el tener en el área técnica a Henry dándote indicaciones es como un sueño, nunca hubiese imaginado vivir algo tan increíble. Se siente muy especial ver a un ícono mundial de tu lado, es una situación a la cual pienso sacarle mucho provecho.

Como entrenador te das cuenta de que es muy exigente, es un perfeccionista del juego, lo que te obliga a estar muy enfocado, tengo un entrenador que es un ganador, es exitoso.

¿Siente más responsabilidad al ser el primer jugador contratado por Henry?

La verdad que sí, es una responsabilidad muy grande, mi llegada al club se da por un pedido de él; pero al mismo tiempo esa distinción me llena de confianza, la cual se ha notado desde el primer día que me reporté.

¿Cambia la mentalidad cuando su entrenador es un ídolo mundial?

Cambia totalmente, entras en la cancha con el conocimiento que tu entrenador fue un gran jugador, un tipo que está acostumbrado a ganar, entonces vas y juegas con esa responsabilidad.

Aumenta mucho más el compromiso en cada partido o entrenamiento, vives con ese sabor de saber que tu técnico no es cualquiera y no quiero que esto se tome como una falta de respeto para nadie.

A veces lo veo como si él fuera un jugador más y, para ser muy sincero, nunca había tenido una conexión de esta manera con un entrenador, el que haya sido jugador le abona mucho a nuestra relación, es algo enorme y bonito, aprecio el trato que nos da y jamás esperé que sería de esta manera.

¿Han conversado de las similitudes en su juego?

El otro día bromeando le comenté de una jugada que realizó estando en el Arsenal y enfrentando al Real Madrid, en dicha acción él se la tiró larga al defensor y ganó la banda, y eso es lo que a mí me caracteriza, eso es lo que me está pidiendo que haga, no quiere que me desgaste mucho viniendo a traer el balón y desea que le gane la espalda a los defensas y realice esas diagonales.