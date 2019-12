¡Exclusiva! Teófimo López: "Cada título que yo gane será para Honduras"

San Pedro Sula, Honduras.

La conversación fue jovial y amena. El campeón Teófimo López habló con Diario LA PRENSA sobre su próximo gran reto y su amor por la baleada. Su español ha mejorado, pero sin perder el acento de la tierra que cobijó a sus padres, “yo soy gringo catracho”, afirma.

López es ahora campeón de pesos ligeros de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer por nocaut técnico al ghanés Richard Commey, quien no resistió un poderoso derechazo del catracho en el segundo asalto de la pelea.

Desde entonces, Teófimo ha sido noticia en Honduras, es el primer campeón mundial de nuestro país, y lo es porque el boxeador lo considera así. López ama la tierra que vio nacer a sus padres.

En enero viene a Honduras a celebrar con su gente, “que es lo más importante”, dice.

¿Cómo te sientes ahora que sos campeón del mundo?

Siento que es algo muy especial y diferente. Decir que yo soy campeón mundial es algo superespecial.

Tengo entendido que tienes planeado venir a Honduras para dedicarle ese fajón que ganaste en la pelea.

Sí, estamos planeando algo en enero. Si Dios quiere vamos ir allá después de las vacaciones que vamos a tener con mi esposa. Vamos a ir a celebrar.

-Está con su padre y del otro lado del hilo telefónico se escucha que le pregunta: “¿dónde iremos, a Tegucigalpa o San Pedro Sula?”.

El padre contesta: “Todavía no tenemos nada decidido, pero vamos a estar por allí en enero, no tenemos la localidad”.

Y el campeón le pregunta al equipo de La Prensa, ¿cuál es mejor, Tegucigalpa o San Pedro?

“A mí me gusta Tegucigalpa”, se contesta a su pregunta.

¿Esperas que el Gobierno o el Congreso te den reconocimiento o realmente lo que te interesa es la gente?

Es para la gente, claro que es lo más importante.

A la gente le conmovió que tras ganar el título dijeras “esto es para ti, Honduras”, ¿qué sentiste en ese momento?

Para mí no solo es algo que dije, también es histórico para mi país. Es algo que me sentí muy orgulloso de hacerlo y ojalá que en enero podamos celebrar, y en abril, si todo sale bien y tenemos otra pelea, haya más títulos. Cada título que yo gane será para Honduras.

¿Esta frase la habías planificado o te salió de forma espontánea?

Fue algo de ese momento, nada es planeado. Quería compartir ese momento, eso fue de corazón. Sé que los hondureños sufren bastante. Soy latino, pero sé que mi acento es gringo, pero mi padre es nacido en Honduras, en San Pedro Sula.

Vasyl Lomachenko después de que sos campeón te da un valor, ya que antes decía que estabas muy tierno, ahora te retó, ¿qué le decís por este medio a Lomachencko?

Sí, ahora ambos somos campeones y estamos listos para esa pelea. Si él quiere pelear con alguien que sí sabe hacerlo y tiene ganas de ganar, pues a pelear con Teófimo. Es un combate que todos quieren ver y ojalá podamos hacerlo. Ellos dicen ahora mismo que no quieren la pelea en Nueva York.

¿Y dónde la quieren?

Para mí ellos no la quieren aquí.

¿Crees que después de menospreciarte porque no eras campeón del mundo ahora Lomachenko te tiene miedo o te respeta más?

Siento que hay más respeto, él me vio en esa pelea con Richard Commey y gane la pelea en dos rounds.

¿Lomachenko, si llegan a enfrentarse, sería tu rival más complicado hasta ahora?

Todos los rivales que he tenido fueron complicados: contra Richard Commey, un campeón mundial; con Nakatani, esa fue en su momento la pelea más difícil. Ahora con Lomachenko es otra, la gente también dirá que es muy difícil, y será así.

Teófimo, generalmente dices en cuántos rounds vences a tu oponente, ¿cuántos te durará Lomachenko?

Cuando digo cosas así y que prometo es porque me siento capaz de decir que no van a pasar de determinados rounds. Yo digo esto cuando ya estoy entrenando, me siento en reacción, ya que es cuando me siento mejor; pero en estos momentos siento que no va a pasar del séptimo u octavo round. No sé, podría ser en el primer round... ja, ja, ja.

Había una confusión, se dijo que tras una pelea rechazaste la bandera de Honduras, pero ahora fue de lo primero que te acordaste.

Yo soy gringo catracho (interviene uno de sus asesores para aclarar que nunca rechazó la bandera, “que él se haya acordado de Honduras deja claro a quién se lo dedica”).

Teófimo López participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por Honduras.

¿Estás prácticando tu español, verdad?

Sí, estoy prácticando más, es que la cosa es mi acento gringo.

¿Qué es lo primero que harás cuando vengas a Honduras?

Sabés que tengo familia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, voy a hablar con un primo porque quiero ir a una escuela para llevar artículos escolares, zapatos y otras cosas. Quiero celebrar allá con la gente, hacer un momento para festejar el título.

--Y en el fondo una voz dice: “Y después a bailar punta”.

¿Eres buen bailador de punta?

Un poquito, sí, ja, ja, ja.

¿Y la baleada te gusta?

Uhhh eso sí, es mi favorita.

¿Y cuándo probaste tu primera baleada?

Siempre en la casa, pero ufff, mi abuela hizo cuando fui una vez a Honduras para mis hermanas y para mí, tenía cinco años y fue riquísimo.

Muchas felicidades porque piensas en venir a ayudar a gente que lo necesita. ¿Cómo nace esta idea?, ¿por qué te nace?

Eso es muy importante en la vida de nosotros. Sé que tengo talento en el boxeo y sé que con esto yo puedo hacer algo diferente en la vida de los niños. Es un país muy difícil, sé que la gente necesita algo. Soy consciente de que con todo lo que viene yo puedo ayudar a la gente de allá, y de verdad quiero hacerlo.

Teófimo, ¿representarías a Honduras nuevamente en los Juegos Olímpicos si te lo pidieran?

Ja, ja, ja, no, los Juegos Olímpicos ya no, un capítulo que ya pasó.

¿Siendo campeón ahora tienes otra perspectiva del deporte y de la vida?

Nosotros hicimos algo más grande que los Juegos Olímpicos, ya ganamos el título mundial. Cuando la gente dice que tu eres campeón mundial es algo más grande que los Olímpicos o el título continental. Es algo diferente.

Tu padre desde 2016 decía que tú serías campeón, ¿tú desde cuándo te sentías campeón?

Toda mi vida, ja, ja, ja,... (más serio) hace como cuatro años atrás me sentí y dije: “Soy un campeón”.

Lo soñaste y lo lograste.

Eso sí, siempre, desde los seis años y ahora es un sueño que siempre mi papá y yo hemos tenido, pero ahora nosotros decimos: “Gracias a Dios que salió todo bien”. Ahora lo que toca es defender el título.

Me sorprende y llena de orgullo también que en tan poco tiempo de carrera que tienes te comparan con los grandes boxeadores como Mike Tyson de joven, ¿cómo tomás esos elogios?

Siento que es algo muy especial, si estamos hablando de boxeo. Siempre mencionamos a Mayweather, Roberto Durán, Mike Tyson, Mohamed Alí... Me siento muy feliz con eso, pero yo solo quiero ser primero Teófimo López.