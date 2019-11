El Real Madrid quiere confirmar el despegue en Europa

Real Madrid.



El Real Madrid recibe el miércoles al Galatasaray turco (20h00 GMT) en la Liga de Campeones en busca de su primera victoria europea de la temporada en casa, que confirme su despegue en el torneo continental tras un arranque dubitativo.



El equipo blanco buscará dar continuidad en el Santiago Bernabéu a su victoria hace dos semanas ante el equipo turco en Estambul, la primera de esta temporada en Europa.



El triunfo volvió a meter de lleno al Real Madrid en la carrera por la clasificación a octavos colocándolo en la segunda posición del grupo A con 4 puntos, a cinco del líder, el Paris Saint Germain, que se enfrenta el miércoles al Brujas (3º, 2 puntos).

LEA: ¡Exclusiva! Diego Vázquez: "Confiamos en las virtudes que tiene este Motagua”



Con un primer puesto que se antoja difícil después de la derrota inicial contra el PSG y el empate con el Brujas en el Santiago Bernabéu, el objetivo 'merengue' parece apuntar a asegurar el pase con el segundo puesto de la llave.



Para ello deberá empezar el miércoles por repetir victoria ante un equipo turco que siempre ha perdido en sus tres encuentros contra el Real Madrid en España.



"Tenemos que ganar para estar ahí arriba, para pensar en pasar de fase, podemos encarar el partido como una final", dijo este martes el lateral brasileño Marcelo, que puede llegar a 100 partidos europeos con el Real Madrid.

- Tres partidos sin encajar -

El equipo blanco, tras un irregular comienzo de Liga, afronta este importante encuentro tras acumular tres partidos consecutivos sin perder (dos victorias y un empate) y sin encajar ningún gol.



"Simplemente hay que pensar en que hay que hacer un gran partido y conseguir los tres puntos que prácticamente nos darían la clasificación", dijo este martes el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane.



Para ello, el Real Madrid tendrá que acertar con la portería contraria para lo que volverá a contar con Karim Benzema, su delantero más en forma con siete goles y cuatro asistencias en 13 partidos.



Junto a él debería seguir el belga Eden Hazard, fichaje estrella del equipo blanco, que poco a poco va encontrando su sitio, siendo un factor desequilibrante el sábado frente al Betis.



"Todo el mundo quiere ver a Eden mejor, pero yo lo veo mucho mejor cada día, y vamos a sentirnos todos contentos pronto, seguro", afirmaba la semana pasada Zidane, que no esconde su admiración por el belga.

- Sin Falcao -

Por detrás, una buena noticia para el Real Madrid es la nueva imagen del portero Thibaut Courtois, que tras un inicio de temporada renqueante, lleva cuatro partidos con un único gol encajado.



Esta nueva fortaleza defensiva del Real Madrid ha colocado al equipo blanco en la segunda posición del campeonato español, empatado con el líder, el Barcelona, al que hubiera podido arrebatar la plaza si hubiera ganado al Betis el sábado.



Así, el equipo blanco afronta animado un partido contra el Galatasaray, en el que no podrá contar con los lesionados Gareth Bale y James Rodríguez.



"Todavía le falta algo para estar con nosotros y esta semana vamos a ver que va a pasar", dijo Zidane sobre el galés.



El Real no podrá descuidarse ante un Galatasaray, que no suele darse por vencido y que todavía tiene opciones de luchar por la segunda plaza de la llave.



"Todo puede pasar en el fútbol", advirtió el jugador del Galatasaray Emre Mor, admitiendo, no obstante, la dificultad de jugar contra el Real Madrid.



El Galatasaray viaja, además, con bajas como la del colombiano Radamel Falcao, que sufre una lesión en el tendón de Aquiles y del defensa Sener Özbayrakli, que sufrió un desgarro muscular en un partido de la Superliga turca contra el Rizespor el viernes pasado.

- Equipos probables:

Real Madrid: Courtois - Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA).



Galatasaray: Muslera - Luyindama, Donk, Marcao - Mariano, N'Zonzi, Seri, Nagatomo - Belhanda - Babel, Andone. Entrenador: Fatih Terim.



Árbitro: Felix Zwayer (GER)