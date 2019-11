¡Exclusiva! Diego Vázquez: "Confiamos en las virtudes que tiene este Motagua”

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez ha hecho olvidar a los aficionados de Motagua sus tiempos de apuro. Desde que el argentino se sentó en el banquillo azul, el Ciclón es permanente candidato en cualquier torneo que participe. Ahora se prepara para enfrentar su final número 12 al frente del Motagua.

Es un escenario magnífico: Liga Concacaf frente al Saprissa, que eliminó el jueves anterior al Olimpia. Sobre esta final conversamos con el argentino.

¿Hay nervios o después de 12 finales has olvidado qué es eso?

Je, je, je, todas tienen un condimento diferente y siempre lógicamente está esa adrenalina de querer hacer las cosas bien y tener el éxito final.

¿Llegar a la final ya es una gran actuación o hay que ponerle la cereza al pastel?

No, obviamente es el objetivo final, pero hay que llegar a la final. Haremos todo lógicamente por ganar. Estamos trabajando en el cómo. Esperamos que los astros del fútbol estén de nuestro lado.

¿Qué representa para Motagua esta final?

Es sumamente importante, si bien jugamos la final pasada, esta es más importante porque en la anterior no estaban los campeones, ahora están todos los de Centroamérica. Es una final internacional. Algo positivo para todos.

Y para usted como técnico, ¿qué significa?

Lo mismo, una final muy importante. Es un gran desafío de poder hacer las cosas bien y ganarla. Están los dos mejores del área, esperamos hacer un buen partido y lógicamente ganar.

A Diego Vázquez, ¿qué le dicen 12 finales?

Son 12 finales casi consecutivas, solo una en 2016, una que dejamos de jugar, después todas seguidas y ahora son dos internacionales. Es un mérito enorme para todos. Es una ilusión de seguir creciendo y que vamos por buen camino. Uno mide números y la verdad que queda como sorprendido.

Es una época histórica para Motagua.

Sí, totalmente. Estamos imponiendo unos números, no solo en Motagua, creo que a nivel del área, habría que revisar, creo que trasciende alguna frontera. Es un mérito de todos.

¿Qué espera de Saprissa?

Un equipo que juega bien, maneja muy bien la pelota. A la vista está lo que hizo en la semifinal y partidos anteriores. Un club que tiene oficio. Es de sumo cuidado, pero también estamos confiando en las virtudes que tiene este Motagua. Le podemos encontrar las debilidades y contrarrestar las fortalezas que tiene el Saprissa.

¿Hay lecciones que puedes tomar de lo que le pasó al Olimpia?

Todos los partidos son una historia diferente. Obviamente hay que mirarlos y más que nada analizar a Saprissa.

¿De alguna forma tendrá la oportunidad de vengar la afrenta que tuvo Olimpia?

No, para nada, nosotros somos Motagua y representamos a Motagua. Nada más.

Difiero contigo porque creo que en este torneo Motagua representa a Honduras.

Ummm..., eso no sé, prefiero quedarme con que representamos a Motagua. Obviamente agradecemos el apoyo de toda la gente sí realmente está, pero la verdad me quedo con el sentido de pertenencia de representar a Motagua.

¿Prefiere una lucha azul?

Repito, aceptamos todo el apoyo y todo el ánimo, pero no queremos cargar con esa mochila que representamos al país, para eso está la Selección, nosotros somos Motagua.

Lo digo porque es un torneo internacional.

Entiendo, pero prefiero quedarme con la mochila de Motagua.

Hay un pique entre hondureños y ticos.

Entiendo la rivalidad futbolística que existe y en ese sentido, lo interpretamos de igual manera, pero más que todo por Motagua.

¿Toma esta nueva final como una revancha?

No, los momentos son diferentes. Los torneos diferentes, aquí están los campeones. Lo que perdés en el fútbol no lo recuperás, esa final la perdimos y por más que volvamos a jugar otra, incluso con el mismo equipo, no lo recuperás.

¿Con qué resultado te gustaría venir de Costa Rica?

Siempre esperamos ganar, es el mejor resultado. Esperamos hacer un buen partido nada más.

¿Le quita el sueño un título de Concacaf?, de Liga ya tiene cinco.

Me ocupa más que todo analizar al rival y estar en todos los detalles para darle herramientas a mis jugadores, pero no me quita, para mí es un placer. Disfruto mucho esta profesión.

¿Duerme tranquilo?

Totalmente, si me quedo despierto es para analizar y mejorar.