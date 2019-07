Wilson Palacios habló sobre su salida del Olimpia y señala que planea seguir jugando

Tegucigalpa, Honduras.

El experimentado mediocampista hondureño Wilson Palacios fue dado de baja en el Olimpia y la noche de este jueves señaló que no planea retirarse del fútbol por lo que esperar encontrar equipo en los próximos días.

El volante catracho de 34 años de edad, decidió acudir al estadio Nacional de Tegucigalpa para presenciar el choque entre Olimpia y Herediano por la Copa Premier Centroamericana por lo que tuvo algunas palabras sobre su futuro.

"Estoy fuera del equipo", pero soy Olimpia y estoy disfrutando. Todavía no me he retirado, vamos a ver qué sale", declaró el destacado ex legionario catracho que brilló en Inglaterra, sobre todo en el Tottenham de la Premier League.

Wilson Palacios no ocultó su deseo de seguir jugando e inclusive indicó que no descarta ya sea en el Vida o Victoria, clubes de su ciudad natal, La Ceiba.

"Si sale oportunidad, no nos cerramos a ningún equipo; vamos a ver si salen equipos, soy profesional y jugaría en otro bando", expresó.

Y añadió: "Si sale un equipo de La Ceiba no le cerramos la puerta a ninguno".