"Yo nunca le dije a Honduras que no": Danilo Acosta

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras realizó hoy su penúltimo entrenamiento con miras a los juegos amistosos en Sudamérica el 5 y 9 de junio frente a Paraguay y Brasil como parte de la preparación previo a la Copa Oro.

Una de las novedades en el entreno de la H fue la incorporación del jugador Danilo Acosta proveniente del Orlando City de la MLS.

Acosta, de 21 años de edad arribó el viernes al país y se mostró feliz por el llamado a la Selección absoluta. Y sobre el llamado el jugador habló ante los medios de comunicación.

“Agradecido por la convocatoria, fue algo que no me esperaba, el profe Coito me llamó y habló conmigo, me dijo que las puertas de la selección estaban abiertas, que si yo estaba interesado y que si la quería tomar ahí estaba, pero que no iba a ser una decisión fácil porque yo jugué con Estados Unidos también, no fue fácil pero a la hora creo que he tomado la mejor decisión y es estar aquí en Honduras", indicó Acosta.

Acosta ganó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2017 con la Selección de Estados Unidos, y jugó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2017 en Corea del Sur, pero pese a ellos no fue llamado por la mayor de las barras y la estrellas.

"Yo nunca le dije a Honduras que no, sino que a mí nadie me llamó cuando estuve en las juveniles, Fabián Coito fue el primer profesor que me habló y uno como jugador cuando un profesor de una selección nacional te habla es porque está interesado en tí, no fue porque Estados Unidos no me llamó, sino que nunca puse a Honduras de segundo, Honduras siempre ha estado ahí y les dije que las puertas estaba abiertas y ahora que se dio todo les dije que sí".

Sobre sus primeros días con la H y juegos amistosos.

"Ayer vine y todavía no he entrenado, estoy contento, el primer día todos me han recibido bien, la organización, los jugadores, me he estado adaptando rápidamente... y en los partidos darlo todo y sudar la camiseta". Cómo es su preparación mental para asumir lo que le pidan: "Mentalmente tienes que estar al 100%, tienes que adaptarte rápido a las ideas que él te diga y estar listo porque yo soy joven y tienes que aprender de los adultos también, ellos tienen mucha más experiencia de estar acá, y lo que el profe te diga ponerlo en práctica".

Sobre vestir la camisa de la Seleccion Nacional de Honduras.

"Cuando te llaman a una selección es un honor, cada convocatoria que te llamen tiene que dar el máximo porque no solo quieres venir a una, quieres estar todo el ciclo, cada vez que te vayas a tu equipo que el profe diga 'este chico lo hizo bien' y seguir haciéndolo así".

Honduras, que competirá en el grupo C de la Copa Oro 2019, también chocará frente a Curazao el 21 de junio en la ciudad de Houston y cerrará la primera fase frente a su similar de El Salvador, cuatro días después, en Los ángeles.