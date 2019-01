Boateng: "Quiero jugar bien en el Barcelona y firmar más años"

Barcelona, España

El delantero Kevin-Prince Boateng aseguró en su presentación como nuevo jugador del Barcelona que, pese a que llega al conjunto azulgrana como cedido, su objetivo es "jugar bien" en su nuevo club para poder "firmar por más años".

El Barça ha pagado 1 millón de euros al Sassuolo italiano por la cesión de Boateng hasta final de temporada, con una opción de compra de 8 millones que el jugador germano-ghanés confía en que se haga efectiva.

Sabe que eso dependerá de él, por eso prometió darlo todo. "Trabajo por mis hijos, para que me vean como un ídolo. Independientemente de que aquí vaya a estar cinco meses o tres años", manifestó.

Boateng aseguró sentirse "muy feliz", por fichar por el Barcelona "Es un gran honor estar aquí y ahora quiero disfrutar y ganarlo todo", resumió.

El nuevo futbolista azulgrana compareció en la rueda de prensa acompañado del vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y del secretario técnico, Eric Abidal, quien explicó cómo se gestó el fichaje tras el traspaso de Munir el Haddadi al Sevilla después de que éste se negara a renovar su contrato.

"Le dijimos (a Munir) que, si no se veía más en este proyecto, existía la posibilidad de salir y jugar y, a partir de ahí, se puso en marcha el proceso. Había varios nombres pero al final salió el de Prince y tenía que ser él, un jugador con experiencia, carácter y capacidad para aguantar los partidos importantes", indicó.

Cuando Boateng se enteró del interés del Barcelona, no se lo pensó dos veces: "Les dije a mis compañeros de Sassuolo que tenía la posibilidad de jugar aquí y que no podía decir que no. Que si hacía falta venía corriendo, ni siquiera cogía el avión".

Abidal dejó claro que el rol de Boateng, será a dar descanso a Luis Suárez, "será distinto al que ha tenido en otros equipos, pero muy importante" y el jugador aseguró que ha fichado consciente de ello y que viene "para ayudar".

El germano-ghanés ha pasado de ser un mediapunta con llegada e incidencia en todos los flancos de ataque a especializarse como "9" en sus últimos equipos, una evolución futbolística con la que se siente muy a gusto.

"Con casi 32 años, jugar de "9" es un rol perfecto para mí", apuntó Boateng, que cerró de forma contundente la polémica sobre sus supuesta preferencia por el Real Madrid y por Cristiano Ronaldo antes que Barcelona y Lionel Messi.

"Soy jugador del Barcelona. El mejor jugador del mundo y de todos los mundos es Messi, tal como lo ha demostrado en los últimos diez años. Gracias y hasta luego" se despidió.

Kevin-Prince Boateng entrenará este mismo martes con su nuevo equipo, dice que se encuentra físicamente bien, que el pasado fin de semana jugó los noventa minutos con el Sassuolo y que, si Ernesto Valverde quiere, puede convocarle para el partido de este miércoles en Copa del Rey, donde el conjunto azulgrana enfrentará el Sevilla.

Con el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Boateng pondrá punto y final a una intensa jornada que empezó esta mañana con el reconocimiento médico, antes de rubricar su nuevo contrato, junto al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, en el antepalco del Camp Nou.



El nuevo fichaje del Barça cambiaba a continuación su elegante traje gris con el que estampaba su firma por la primera equipación azulgrana, para posar sobre el césped ante los medio gráficos.



Boateng participó en un rondo con los niños de la FCB Escola y se despedía enviando el balón a la grada de tribuna, apenas ocupada por medio millar de aficionados.



Una presentación prácticamente en familia que prosiguió en la sala de prensa del Camp Nou y no el Auditori 1899 escenario habitual de la presentac