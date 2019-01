"Si Marathón es el único equipo que me abre la puerta, bienvenido sea"

San Pedro Sula, Honduras

Olimpia o el extranjero? ¿Talvez otro equipo de Liga Nacional? El lateral derecho Kevin Álvarez, quien actualmente se encuentra sin equipo no cierra ninguna puerta.

Ni se casa con ninguna de las opciones que tiene sobre la mesa, aunque reconoce que su prioridad es salir de Honduras, pero no quiere hacerlo solo porque digan que salió al extranjero.

El lateral derecho conversó en Exclusiva sobre su futuro con GOLAZO de Diario LA PRENSA

¿Qué hay acerca de su futuro?

La verdad me mantengo tranquilo. Hay ofertas sobre la mesa de varios equipos, pero lo he hablado con mi familia y en lo personal no quiero salir del país solo para decir que soy un legionario más.

Tengo mucho que dar y que aprender, pero no me voy a desesperar. Hay que tomarlo con calma y saber que el tiempo de Dios es perfecto y si no se da, pues me voy a quedar aquí por seis meses o un año para que se concrete algo bueno.

¿Cuántas opciones tiene?

He hablado con mi representante y en la mesa tenemos tres ofertas, pero si es algo que no me llena el ojo es mentira que me voy a ir. Soy un jugador joven, reconozco que me falta por crecer, pero puedo dar bastante. Estoy tranquilo. Y si no hay veremos que queda aquí, creo que en Liga Nacional he abierto mi espacio.

Algún equipo le dará chamba...

Je je je algún equipo va querer de mis servicios. Hay que trabajar fuerte, confiar en Dios y no desesperarse.

¿Lo del Houston en que terminó?

Ahí estoy, hablé con ellos antes que terminara el torneo. Se complicó un poco por la plaza del extranjero, me hicieron saber que eso había trastocado mi llegada al club, pero ellos me conocen bien y si no es ahora talvez en otra oportunidad tenga las puertas abiertas.

¿Y de Olimpia se siente cerca o lejos?

He hablado con compañeros que pueden darme un consejo de cómo manejar la situación. Me dicen que afuera no es nada fácil, que uno tiene que ir bien en todos los aspectos, porque talvez aquí la prensa te da un perfil pero no es lo que estás viviendo.

He hablado con el profe Manolo Keosseían, él cuenta conmigo, no sé hasta cuando me va a esperar(risas). Pero he hecho unos buenos años en Olimpia, la afición me ve en la calle y me pide que me quede en el club. Hablé con un directivo le hice saber mi deseo para poder arreglar quedándome en Honduras y no he tenido respuesta.

Sorprende que no estés entrenando con Olimpia.

Estando en Tegucigalpa y sin contrato se complica mucho más la cosa. Tendría que sacar plata en alimentación, combustible... Por ahí me sentí un poco resentido porque el club inició pretemporada y ni un mensaje recibí para consultarme si quería ir.

Le comenté eso a mi familia. Se lo comenté al profesor Keosseián y le dije que estaba en toda la disposición de presentarme mientras se concretaba algo y sino pues ya estaba en un equipo conocido. Él me dijo que no sabía eso. Igual estoy tranquilo. Para triunfar hay que ser humilde.

¿Hay alguna oferta de Liga Nacional?

He hablado con algunas directivos de Liga Nacional, pero siempre he dicho, Olimpia me dio a conocer. Amo esa camiseta, la respeto. Levanté dos títulos de Liga, uno contra Motagua y Real Sociedad. Mi prioridad en Honduras será Olimpia, siempre y cuando ellos estén dispuestos a contar con mis servicios yo estaré a disposición de ellos.

Pero si no hay nada en el extranjero y en Olimpia cierran la puerta...

Tendríamos que decidir, por ahí vi que decían que coqueteaba con Real España, pero nada que ver. Ahorita el profe Héctor Vargas me abrió las puertas de estar entrenando con Marathón y ahí estamos, para que si se presenta la oportunidad pues irme bien.

La gente dirá de repente se queda en Marathón.

Uno nunca sabe, se tiene que ser bastante humilde, siempre he dicho que toda la infancia fui Marathón y toda mi familia también es verdolaga. Si no se da y Marathón es el único equipo que me abre la puerta para dar el salto y buscar lo que quiero, pues bienvenido sea.

Es un gran equipo, igual que todos los que están en la liga. Aquí nada está escrito. No sabemos, si hoy estoy en Olimpia o afuera y mañana en Real de Minas. Uno tiene que ser humilde, un baño de humildad siempre es bueno.

¿No te has puesto ansioso por la espera?

El tiempo pasa, a veces eso te puede jugar en contra porque aquí ya arrancó el torneo, pero los otros mercados aún no inicia. Pero si vas por la segunda fecha ya te entra esas ansias de querer disputar un puesto. Uno debe ser bastante paciente y esperar. Hasta que Dios diga este es tu momento o diga lo contrario.

¿Tiene una fecha límite para decir no voy a esperar más-?

Llegará un momento que voy a tener que decidir. A veces una decisión marca mucho el destino de tu carrera y tu vida. Voy esperar tranquilo.

¿Qué países rondan la cabeza de Kevin Álvarez?

Tengo la oportunidad de estar en Europa y la MLS, pero mi sueño y por lo que aún sigo esperando es porque quiero ir a Europa. De fichar por la MLS, ya se hubiese cerrado más de alguna oferta, pero si al final es lo que tengo, voy a tomar esa puerta que Dios puede abrir.

¿Te sientes fuera de Olimpia?

Je je je no, creo que Olimpia es mi casa, me dio mucho y cuando digo mucho es porque me permitió tener esa participación para llegar se selecciones.

