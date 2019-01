El hondureño Roger Rojas ha rechazado seis ofertas para irse de Alajuelense

El delantero hondureño Roger Rojas es un de los jugadores más apetecidos de Costa Rica. En tierras ticas el "Ro-Ro" se ha revitalizado y su valor en el mercado aumentó.

De Olimpia se fue arrastrando torneos de muy pobres actuaciones, pero con la Liga Deportiva Alajuelense se ha encontrado con su mejor mejor momento. En dos torneos ha marcado 27 goles.

Quizás por eso, Rojas no desea salir del conjunto tico. Según recoge la tv local, Repretel, el delantero ha desestimado seis ofertas para continuar en la Liga: "No me dejo llevar por emociones, por impulsos o por el dinero", sostiene el catracho.

El presidente liguista, Fernando Ocampo, confirma estas ofertas: "Lo que pasa es que siguen llegando ofertas y él ciertamente rechazó, porque vino el representante chino y lo hablamos, pero usted no sabe si mañana le va a llegar una oferta que me venga a buscar y me diga, presidente, a esto ya no le puedo decir que no".

Al Ro-Ro hay un cumpleaños que lo amarra a la Liga:"Me ha tocado la bendición de estar con un equipo que celebra sus cien años, en Olimpia lo celebre", dijo.

Y luego agregó: "Le decía a mis compañeros que cualquier jugador quisiera estar en la Liga en estos momento, vestir la camisa de los 100 años y espero defenderla a muerte en cada partido".