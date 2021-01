La "Liga de la Justicia" de Zack Snyder durará 4 horas

Los Ángeles, Estados Unidos.

La versión del filme La Liga de la Justicia que alistó Zack Snyder no será una miniserie como se había informado antes sino, más bien, un filme con duración de cuatro horas, reportó NME.



Snyder fue quien confirmó a través de sus redes sociales que su proyecto será de una sola toma y no una serie dividida en cuatro partes debido a su extensión.



El director era quien se encargaría originalmente de la cinta de Warner Bros. que se estrenó en 2017, aunque renunció al trabajo durante la postproducción tras la muerte de su hija; el cineasta Joss Whedon lo reemplazó.



Como los fanáticos quedaron inconformes con el trabajo de Whedon presionaron a los estudios para que se lanzara la visión de Snyder del proyecto, la cual fue autorizada y anunciada el año pasado.



Para esta nueva versión, que llegará en marzo a la plataforma de streaming HBO Max, se filmaron nuevas escenas con varios de los miembros principales del elenco, y se añadieron tramas y villanos que la película de 2017 no incluyó.

Cameo

Snyder reveló a principios de este mes que entre las cosas nuevas que traerá el proyecto se encontrará un cameo de la versión del Guasón interpretada por Jared Leto, y comentó que sus escenas las filmaron el año pasado.



"Hay como dos partes que agregué. Una parte que realmente esperaba filmar en la post (edición) pero nunca tuve la oportunidad, y luego una escena con Jared. Todo este pedacito con Jared", dijo.



A pesar del gran éxito que el director ha tenido trabajando los filmes más recientes sobre los personajes de DC Comics, indicó que no tiene planes de filmar más películas de superhéroes por el momento.



"¿Es genial que los fanáticos tengan tanta fe en la trayectoria? Sí, es increíble, y no podría estar más feliz y estoy emocionado de que vean La Liga de la Justicia para que realmente puedan beber todo el elixir de La Liga de la Justicia", apuntó.



"¿Pero continuaría? No tengo planes de hacerlo. Pero como dije, no pensé que estaría aquí, así que, ¿quién sabe?".