"Black Widow" se estrenará en noviembre

Los Ángeles, EUA.



Tras unas semanas de retrasos y suspensiones de estrenos en Hollywood por la pandemia del coronavirus, Disney ha anunciado que la nueva Mulan llegará a la gran pantalla el 24 de julio y que Black Widow, con Scarlett Johansson como estrella, se presentará el 6 de noviembre.



Estos dos cambios dejan dos víctimas colaterales: Jungle Cruise, que con Dwayne Johnson y Emily Blunt se iba a estrenar este julio y ahora se retrasa hasta el 30 de julio de 2021; y Eternals, que con Angelina Jolie y Salma Hayek iba a ver la luz el 6 de noviembre y ahora queda aplazada hasta el 12 de febrero de 2021.



Como piezas de dominó, estos cambios han alterado de arriba a abajo el complejo calendario de películas de Marvel Studios. Con esta nueva planificación, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se podrá ver a partir del 7 de mayo de 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasa al 5 de noviembre de 2021, y Thor: Love And Thunder se quedará con el 18 de febrero de 2022.

El estreno de "Mulán" estaba previsto para el 27 de marzo y se pospuso para julio.



Free Guy, liderada por Ryan Reynolds, pasa del 3 de julio al 11 de diciembre. The French Dispatch, el nuevo trabajo de Wes Anderson, cambia el estreno del 24 de julio por un lanzamiento el 16 de octubre. Y la quinta entrega de Indiana Jones, que dirigirá James Mangold, no desembarcará en los cines hasta el 29 de julio de 2022, un año después de lo previsto.



A Disney todavía le faltan piezas por encajar en este rompecabezas, ya que cintas aplazadas como Los nuevos mutantes o La mujer en la ventana todavía no tienen nueva fecha de estreno.

La enorme lista de estrenos aplazados por la pandemia incluye películas de otros estudios como Sin tiempo para morir (James Bond), F9 Fast & Furious, Top Gun Maverick, Wonder Woman 1984, Cazafantasmas: más allá o Un lugar tranquilo 2.