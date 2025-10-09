Cuentakilómetros trucado: el fraude silencioso que acecha al comprador de autos usados

Comprar un vehículo de segunda mano puede parecer una decisión inteligente: precios más accesibles, variedad de modelos y la posibilidad de encontrar verdaderas joyas mecánicas. Sin embargo, detrás de algunas ofertas tentadoras se esconde una práctica fraudulenta que sigue afectando al mercado: el trucado del cuentakilómetros. Este engaño consiste en reducir intencionalmente el kilometraje registrado por el vehículo para hacerlo parecer menos usado. ¿El objetivo? Inflar su valor y convencer al comprador de que está adquiriendo un auto en mejores condiciones de las reales. El kilometraje es como el reloj biológico del carro. Si lo alteran, el comprador pierde la referencia más clara del desgaste real.

Señales que no debes ignorar

Detectar un cuentakilómetros manipulado no siempre es fácil, pero hay pistas que pueden ayudarte a evitar una compra engañosa: Historial del vehículo: Solicita siempre los registros de mantenimiento e inspecciones. Si hay inconsistencias en las cifras de kilometraje, es motivo de sospecha. Desgaste físico: Examina el estado de los pedales, volante, asientos y palanca de cambios. Un auto con pocos kilómetros no debería mostrar signos de uso excesivo. Estado del motor: Componentes como correas, suspensión y sistema de transmisión deben estar en buen estado si el kilometraje es bajo. La presencia de óxido o residuos en el aceite puede indicar lo contrario. Cuentakilómetros digital: Aunque más sofisticados, también pueden ser alterados. Un taller autorizado puede detectar rastros de manipulación en el software. Precio demasiado bajo: Si el valor del vehículo es sospechosamente inferior al promedio del mercado, investiga más a fondo. Podría ser una trampa.

Cómo protegerte