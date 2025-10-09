Bornes de batería, pequeños pero cruciales para tu vehículo

Aunque suelen pasar desapercibidos, los bornes de la batería son piezas fundamentales para el sistema eléctrico de cualquier automóvil.

Su función es sencilla pero vital: permitir el flujo de energía entre la batería y el resto del vehículo. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos componentes pueden deteriorarse, provocando desde fallos en el encendido hasta problemas más serios que impiden arrancar el motor.

La corrosión, causada por la reacción entre el ácido sulfúrico de la batería y el metal de los terminales, es una de las principales causas de daño. También influyen factores como vibraciones constantes o una instalación deficiente, que pueden aflojar los bornes y comprometer el contacto eléctrico.

Detectar a tiempo los síntomas de bornes dañados —como luces intermitentes, pérdida de energía o dificultad para encender el vehículo— puede evitar contratiempos mayores.

El proceso de reemplazo es relativamente sencillo: se debe apagar el automóvil, desconectar primero el borne negativo, retirar los terminales defectuosos y colocar los nuevos con firmeza.

Aplicar grasa dieléctrica o productos anticorrosivos ayuda a prolongar su vida útil. Además, revisar periódicamente el estado de los cables y asegurar una conexión firme es clave para mantener el sistema eléctrico en óptimas condiciones.

En resumen, un mantenimiento preventivo de los bornes no solo mejora el rendimiento del vehículo, sino que también evita sorpresas desagradables en el camino.