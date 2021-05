¡Enhorabuena! Doña "Conchita" recibirá su título gracias a lectores de Diario LA PRENSA

Choluteca, Honduras.

"Estoy agradecida con todos los que me apoyaron sin conocerme... He pasado momentos duros, he aguantado hambre; pero mantuve la fe en Dios", dijo entre lágrimas Concepción Ramírez (60), conocida como doña "Conchita", quien recibirá su título universitario gracias al apoyo de los lectores de Diario LA PRENSA.



Luego que el diario líder dio a conocer su historia, muchas personas decidieron apoyarla para ayudarle a pagar los gastos de graduación que ascienden a ocho mil lempiras.



Sus compañeros recaudaron poco más de tres mil lempiras, pero le faltaban cinco mil; esta cifra prácticamente se triplicó, pues se lograron reunir 14,304.39.

Compatriotas dentro del país, en Estados Unidos y España no dudaron en extenderle una mano de ayuda a doña "Conchita", quien se graduará en septiembre.

Desde el pasado domingo, los hondureños han seguido enviándole apoyo a pesar de que ella les dice que ya tiene la cantidad que necesitaba.



Al consultarle qué hará con el dinero que le sobra, dijo que se comprará un atuendo especial para el día de la graduación, pues quiere lucir a la altura del momento que tanto ha esperado.



"Graduarme de la Unah siempre fue mi sueño y cuando falleció mi esposo pensé que ya no sería posible. Han pasado 14 años desde que comencé a estudiar en la universidad. No ha sido fácil vivir sin él, lo extraño demasiado; sin embargo, mis hermanos me han ayudado con lo que han podido y también les agradezco".



Doña "Conchita" nunca tuvo hijos, pero tiene sobrinos, compañeros y amigos que se han convertido en una familia para ella. "Dios ha puesto en mi camino personas valiosas que nunca me han dejado sola. Así como docentes que me han tenido paciencia".



Hablamos con ella a través de video, gracias a la ayuda de su amiga y compañera Jessica Lagos, quien se trasladó a su casa para hacer la conexión a través de su teléfono, dado que la universitaria no tiene un teléfono inteligente.



"Doña "Conchita" es un ejemplo de superación, sencillez y un gran corazón. Ella se ha ganado el aprecio de muchos por su autenticidad", expresó Lagos.



La calidez de esta admirable hondureña se transmite a través de la pantalla, así como su pasión por enseñar a los niños.



Los hondureños esperan que una vez que obtenga el título, algún centro educativo pueda darle una oportunidad de empleo, ya que donde trabaja actualmente solo recibe 1,000 lempiras al mes; sin embargo, el pago no siempre llega a tiempo.