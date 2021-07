Formas de reducir la retención de líquidos

¿Alguna vez has pasado una tarde en el sofá frente a la televisión y una bolsa de tajadas saladas y a la mañana siguiente te levantas sintiéndote hinchada, más pesada de lo habitual y cuando presionas las áreas hinchadas durante unos segundos obtienes hoyuelos temporales extraños? Eso, amiga, es retención de líquidos o edema en acción.



“La retención de líquidos puede ser causada por diferentes factores. Uno puede ser el abuso del sodio (sal) o el exceso de carbohidratos en la dieta. Ambos atraen el agua, causando una retención de líquidos. Asimismo, hay condiciones médicas como problemas renales, cardiovasculares o hepáticos (del hígado), diferentes etapas del ciclo menstrual o medicamentos, como los esteroides, que también pueden causar la retención de líquidos”, explica Vivian Castillo, licenciada en Nutrición y Dietética con maestría en Nutrición.



“Mi recomendación es visitar a un profesional de salud para encontrar la verdadera causa de la retención de líquidos, ya que esto es lo más importante para encontrar una solución correspondiente”.



Si la causa es por alimentos, evitar cocinar con mucha sal, condimentos con sal y consomés en su comida. Fijarse en la etiqueta nutricional, buscar alimentos que tengan menos del 20% del valor diario recomendado de sodio y ser conscientes de que lo máximo que podemos consumir de sodio es una cucharadita de sal al día (2,300 mg de sodio).



Este valor incluye el sodio que encontramos naturalmente en los alimentos, así que realmente lo que podemos usar de sal es menos. Por último, es muy importante ir a una nutricionista para una orientación correcta en sus porciones de carbohidratos.



“La mejor guía que les puedo ofrecer es ver la imagen de Mi Plato, la cual muestra que los carbohidratos deberían ser alrededor de 1/4 de nuestro plato. Buscar siempre carbohidratos complejos, como granos integrales o vegetales con almidón, en vez de carbohidratos simples, como la azúcar”, concluye Castillo.

El Departamento de Agricultura de EE UU creó “MiPlato”, una guía nutricional fácil de seguir para ayudar a los padres a saber cómo alimentar a sus hijos con comidas nutritivas y equilibradas. Está dividido en 4 partes, una para las verduras, otra para las frutas, otra para los cereales y otra para alimentos de alto contenido de proteínas





Importante. Algunas mujeres experimentan retención de agua durante el embarazo o antes de la menstruación. Las personas que están físicamente inactivas, como cuando están postradas en cama o sentadas durante vuelos largos, también pueden verse afectadas.



La causa más común es comer demasiados alimentos cargados de sodio, como se explicó al inicio. Esto altera el equilibrio de sodio en el agua del cuerpo que requiere para funcionar.



Como resultado, según estudios, el cuerpo produce una hormona antidiurética (ADH) que empuja a los riñones a retener agua si el contenido de agua en nuestra sangre es más bajo de lo habitual.

Una vez que hayas bebido los líquidos adecuados y se restaure el contenido de agua en la sangre, tu cuerpo deja de secretar ADH.



En ese sentido, realmente no ayuda beber menos agua para minimizar el edema, pero el edema no se trata solo de que tu cuerpo retenga líquidos insuficientes, también tiene algo que ver con la forma en que los fluidos se desvían y se acumulan en ciertas partes del cuerpo.



Si experimentas una retención de agua repentina o grave busca atención médica de inmediato. Sin embargo, en los casos en que la hinchazón es leve y no existe una condición de salud subyacente, es posible que puedas reducir la retención de agua con algunos de los siguientes trucos simples.

Come menos sal. Si a menudo comes comidas con alto contenido de sal, como muchos alimentos procesados, tu cuerpo puede retener agua. De hecho, estos alimentos son la mayor fuente dietética de sodio. Aumentar ingesta de magnesio. Un estudio encontró que 200 mg de magnesio por día redujeron la retención de agua en mujeres con síntomas premenstruales. Buenas fuentes de magnesio incluyen nueces, granos integrales, chocolate amargo y vegetales de hojas verdes. Consumir más vitamina B6. Son importantes para la formación de glóbulos rojos y cumplen muchas otras funciones en el cuerpo. Los alimentos ricos en vitamina B6 son los bananos, las papas, las nueces y la carne. También puedes comprar suplementos de vitamina B6 en tu farmacia local o en línea. Consume más alimentos ricos en potasio. El potasio parece ayudar a reducir la retención de agua de dos maneras, al disminuir los niveles de sodio y aumentar la producción de orina. Los bananos, aguacates y tomates son ejemplos de alimentos con alto contenido de potasio.



Tomar diente de león. Es una hierba que se ha utilizado como diurético natural en la medicina popular durante mucho tiempo. Los diuréticos naturales pueden ayudar a reducir la retención de agua al hacer que se orine con más frecuencia.