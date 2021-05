Las claves del estilo de Andrea Meza  

Para la mexicana Andrea Meza convertirse en la nueva Miss Universo es la consolidación de un sueño que tenía desde niña y cumplir el objetivo que se propuso como persona y profesional desde hace más de cuatro años, tiempo en el que incursionó por completo en el modelaje y los concursos de belleza.

“Para mí, la moda es reflejar principalmente lo que eres, es reflejar tu personalidad”, aseguró Andrea a Grupo Reforma durante su entrevista exclusiva y sesión de fotos realizadas días antes de partir a la conquista de la corona que hoy la acredita como la mujer más bella del universo.

Además de ganar, durante toda la concentración y competencia mostró una amplia variedad de prendas, accesorios y joyas que fueron diseñados para ella por creadores de distintas entidades mexicanos.

“Me gustan los accesorios sencillos, los artes pequeños, las pulseras finas y los relojes de pulsera."

En cuanto a sus colores para vestir, la chihuahuense de 1.80 metros de estatura señaló que el rosa ha sido su predilecto.

“Siempre ha sido mi color favorito desde que tengo uso de memoria. No sé por qué me siento muy identificada con él, quizá porque me hace sentir paz, muy femenina y hasta cierto punto saca ese lado infantil de mí, que a veces me gusta mostrarlo para convertirlo en alegría.

“También uso mucho el rojo y los colores de la gama de invierno (blanco, morado, violeta, lila, fucsia, azules, negro, grises, verde y aqua), ya que me hicieron un estudio de colorimetría y sé que son los que me van muy bien, así que los aprovecho y ¡utilizo al máximo!”, dijo esta imponente mexicana ingeniera en software que justo fue nombrada a la lista de las 21 finalistas portando un vestido de coctel en color rosa de la firma Sherri Hill.

Y aunque hoy la flamante Miss Universo luce impecable y bella a donde quiera que va, reveló que sus prendas favoritas son los jeans, los shorts y las faldas. Mientras que un par de tenis, aretes pequeños y bolsas poco voluminosas son sus accesorios predilectos.

“Me encanta la comodidad, y aunque siempre me vean en tacones y superguapísima, arreglada, soy fan de la comodidad. Soy feliz también con sudaderas y hoodies, ¡puedo andar con ellas todo el día!”, aseguró.

Andrea, quien además es maquillista profesional, se define como una mujer práctica. Así, para una presentación importante gusta de un maquillaje sencillo y de un vestido que sea protagonista, coordinado con un par de zapatos discretos.

"Busco siempre que sean complementos que pueda utilizar todo el día y que no me van a cansar. Con un pequeño toque de estas piezas puedes proyectar un look muy completo sin necesidad de usar demasiado", destaca.

En cuanto a cómo armaría un guardarropa para una reina de belleza mundial, dice que sería bajo la fórmula “menos es más”.

“Tendría un par de jeans, un par de pantalones formales, un blazer, tres blusas clásicas y dos vestidos versátiles para usar en cualquier ocasión y a los que, sumándoles un blazer diferente, ¡cambien por completo mi look!”.

Carrera. La nueva reina de la belleza mundial, quien también es ingeniera en software, diseñadora de moda, embajadora de turismo de su estado y apoya causas sociales como la lucha contra el abuso, ya que ella sufrió bullying en su niñez por su peso, es también amante de los estampados.

“Los motivos florales me encantan porque me transmiten pureza y alegría. Me hacen sentir que estoy en plena primavera y que puedo disfrutar los rayos del sol y además me dan un aire de libertad”, subraya la chihuahuense, quien se impuso a bellezas de casi 80 países.



Modelo. La joven de 26 años, originaria de Chihuahua, quien vemos modelando hoy en exclusiva para Reforma creaciones del diseñador Roberto Verino (quien viste a la reina Letizia), Carolina Herrera, Monique Lhuillier y Naeem Khan, se comporta como una modelo profesional y sabe interpretar cada look con un modo propio.

“Andrea tiene una gran versatilidad que la hace ser capaz de modelar lo mismo un vestido de alta costura que otro más ajustado y con bordados propio de una Miss, como el que le vimos en la final y que salió del taller del joven michoacano Ivis Lenin”, afirma el coordinador y experto en concursos José Antonio Montes de Oca.

La siguiente semana, la organización Miss Universo planeará cómo es que la nueva reina de belleza utilizará su tiempo en los siguientes meses. También se le aplicará la vacuna contra el coronavirus y espera que dentro de al menos dos meses pueda iniciar a realizar viajes alrededor del mundo.





¿Y cómo se cuida?

“Soy amante de los deportes, siempre tengo que realizar algo, lo que sea, no precisamente en un gimnasio, sino que le voy variando para no aburrirme. A veces corro, realizo pesas o ejercicios de estiramiento, pero sí, puedo decir que soy fanática de realizar algo de ejercicio diario, si no, me siento mal”, platicó Meza en entrevista previa a la ceremonia.

Respecto al cuidado de la piel, recomienda tomar mucha agua, limpiarla siempre muy bien y llevar siempre a la mano una crema humectante, de acuerdo con el tipo de cutis, y utilizar filtro solar todos los días.

Así se prevé que esta belleza mexicana siga brindando al mundo una imagen impecable y contemporánea.