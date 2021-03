10 señales que indican que estás en una relación tóxica

¿Estás en una relación malsana y aún no te has dado cuenta? Te mostramos 10 señales de alerta para que busques una solución.



1. No respeta tu privacidad. Una de las señales más comunes que te indicarán que estás en una relación tóxica, es cuando él te revisa el celular, los correos, las llamadas, las salidas con tus amigos, entre otras cosas.



2. Hay chantaje emocional. La típica frase “si me dejas, me mato” cuando alguien suele decir este tipo de cosas es porque realmente se quedó sin recursos para mantener la relación.



3. Ejerce control de las finanzas del otro. Cada persona tiene la capacidad para llevar su propia contabilidad. En ciertas parejas, puede ser un problema cuando uno de los dos quiere controlar los gastos del otro.



4. Cuando hay celos obsesivos con personas cercanas a la pareja. Esta es una de las señales más latentes de una relación tóxica, los celos a cada momento y con cualquier persona, incluso con miembros de tu propia familia.



5. Hay energía negativa. Cuando antes, durante o después de estar con él, te sientes desenergetizada, abatida, temerosa o triste. Si en lugar de sentir paz y amor te sientes mal contigo misma, es un indicativo de que llegó el tiempo de replantearte la relación y decidir si debes ponerle fin.



6. Cuando piensas en la felicidad del otro y no en la propia. Entras en ese rol de olvidarte de ti misma, solo pensando en lo que hace feliz a tu pareja, sus gustos, su bienestar. Toda tu energía la centras en hacerlo feliz.



7. Te critica con desprecio. Cuando la crítica él no te la hace de forma constructiva y amorosa, sino con una actitud de superioridad, desdén o desprecio, puedes llegar a sentir que no vales nada y que no eres digna de ser querida. Es mejor que te alejes.



8. Dejas de hacer lo que te gusta por temor a tu pareja. Si ves que empiezas a abandonar todas esas cosas que son buenas para ti, que te hacen feliz, realizada, por dedicar más tiempo y energías a tu pareja y lo que crees que él necesita, es tiempo para que valores bien esa relación.



9. Actitudes pasivo-agresivas. En lugar de decirte las cosas directamente, lo que le molesta, lo que quiere o no hacer, él recurre a decir indirectas con la intención de herirte. Cuando hace algo por ti, lo hace con mal humor, mala cara, seriedad o enojo.



10. Dejas de ser tú misma: miedo a expresar sus sentimientos. Si un día dejas de ser tú misma, por miedo a lo que piense tu pareja, definitivamente estás en una relación tóxica que no te permite crecer, no te da confianza de ser tal como eres. Lo mejor es terminar con tu pareja de inmediato.