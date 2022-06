5 consejos de moda y belleza por la maquillista Vicky Álvarez Rivera

La influencer de belleza usa un hidratante antes que todo, luego utiliza un sérum y bloqueador solar. Este último protegerá la piel de los rayos UV del sol, así que es igual de importante que los dos primeros.

2. El momento de desmaquillarse es igualmente importante

Contra todo pronóstico, a esta maquilladora profesional le encanta cuando llega el momento de desmaquillarse. Según Vicky Álvarez Rivera, esta es su parte favorita porque no hay nada mejor que tener su rostro libre de maquillaje.

La rutina que sigue para quitar el maquillaje inicia con un desmaquillante en pasta, seguido de agua micelar. Luego, utiliza un jabón para el rostro y continúa con el cuidado de su piel con productos para ello.

3. Todo maquillaje de Halloween requiere de mucha preparación

Para Álvarez, los maquillajes para esta temporada requieren de mucha preparación previa, ya que a diferencia de los looks diarios, son looks que no se pueden improvisar. También resalta la importancia de prepararse antes del día en que se hará el maquillaje porque hay que asegurarse de tener los materiales necesarios para completar el look.

A falta de ideas sobre qué maquillaje hacer, la maquilladora profesional comenta que suele buscar inspiración en Pinterest. Una vez que decide qué look usará, le agrega su propio estilo y un toque glam.

Por otro lado, comenta que este tipo de maquillaje suele tomar alrededor de 3 a 4 horas, así que es vital no apresurarse y enfocarse en los detalles para que luzca lo más real posible.

4. Las prendas de ropa que toda mujer necesita

Muchos tips de moda en sus redes sociales, pues muchos suelen pedirle consejos sobre cómo vestir o hacer combinaciones. Según su opinión, en el clóset nunca debe faltar un short, falda o pantalón de faux leather. Asimismo, un par de sneakers casuales en color blanco.

5. Que el maquillaje sea el protagonista cuando no sabes qué vestir

Un tip de estilo que nunca le falla a la experta en belleza es vestir de negro y darle protagonismo a su maquillaje. Nadie escapa de los días en que no sabe qué usar, así que prefiere destacar su maquillaje cargado pero elegante.