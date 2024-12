Las gemelas hondureñas Sherry y Sheyla le cantan a la Navidad

-¿Tienen alguna tradición navideña que quieran compartir?

Pues creo que la tradición más importante que tenemos es tratar de pasarla juntos. Creo que al final son fechas muy importantes que simbolizan mucho el nacimiento de Jesús, que realmente es el nacer de la fe y la esperanza en nuestros corazones. Entonces sentimos que pasarlo en familia tiene que ser una de las tradiciones que más nos gustaría pasar a otras generaciones, ya cuando seamos mamás.

-¿Qué quieren transmitir con estos dos temas?

Con la primera que hicimos el año pasado, que fue “Navidad en Tegus”, queríamos enaltecer los principios y las tradiciones que tenemos, y con “Celebrar” es básicamente eso, celebrar, es darle valor a lo bueno, a lo malo y aprender de todo.

-¿Dónde planean celebrar la Navidad este año?

Aquí en Honduras, casi siempre nosotras viajamos a las celebraciones de Navidad con nuestra familia porque viven fuera, pero este año va a ser aquí.

-¿Cuál es el platillo navideño que no pueden dejar de degustar?

Yo podría fácilmente decir que es el pavo o el cerdo, pero no es real. Lo que a mí más me gusta por cómo mi hermana y mi mamá cocinan eso, por cómo lo preparan, es la ensalada de papas que tiene huevo cocido adentro, y es para mí lo que no puede faltar. O sea, puedo comer pollo y no pavo, pero no puedo dejar de comer la ensalada de papas. Sí, coincido, la ensalada de papas, también el jamón ahumado que se hace con un poquito de piña, y por supuesto los tamales, las torrejas, que no pueden faltar.