Psicología inversa: Cómo influir de manera asertiva

SAN PEDRO SULA. En psicología, hay muchas herramientas que pueden funcionar para influir, persuadir o cambiar la forma de pensar de las personas, ya puede ser para bien o para mal, lo que sí es cierto es que su correcta aplicación puede funcionar para hacer bien a los demás. Pero qué hay de la palabra “inversa”, la cual se refiere a opuesto o contrario, y obviamente puede generar confusión por la aplicación al revés de una ciencia, en otras palabras, una técnica de intervención paradójica.

La psicología inversa es una técnica de persuasión, y a través de su implementación se busca que la otra persona haga lo que le pedimos, pidiéndole que haga exactamente lo contrario a lo que queremos. Vale afirmar que, sin lugar a dudas, el primer paso es solicitar lo que se quiere de forma directa, educada y argumentada.

En caso de que no funcione, entonces se puede recurrir a la psicología inversa; sin embargo, aquí entra otro punto, los objetivos de su aplicación deben ser buenos también para la otra persona, si no lo son, entonces se está cayendo en una manipulación emocional en su propio beneficio, lo que representa un acto de egoísmo.

“La psicología inversa es utilizada en personas con comportamientos reactivos o personas con conductas rebeldes. En los niños y adolescentes se podría presentar conductas desafiantes, esto se debe a la reactancia, la misma es una reacción emocional y psicológica que se da en el individuo que siente que se le está privando o amenazando sus libertades o autonomía personal”, señala la psicóloga Silia Barahona.

Por lo tanto, cuando una persona siente esa amenaza a su libertad y se pone reactante, lo puede hacer de varias maneras, una de ellas es hacer precisamente lo que le han prohibido. Y no siempre está mal hacer lo prohibido, por ejemplo, si deseas que tu hijo adolescente lea un poco más, muéstrale un estante de tu biblioteca y dile que esos libros no puede tocarlos. Son historias para mayores y no está preparado para adentrarse en ellas. Esto puede provocar que termine intentando leer alguno de los libros y hasta se vea interesado por desarrollar el hábito inconscientemente.

Para la experta, “la psicología inversa puede funcionar con personas muy seguras de sí mismas, o con personas muy rebeldes. Es utilizada en ocasiones por algunos entrenadores con deportistas muy tenaces, que no se detienen ante nada: “¿eso es todo lo que puedes darme? ¡no lo conseguirás!”. Pero nunca debe utilizarse con personas con poca autoestima, no funciona y les lastima. Debido a que podría verse afectada su seguridad personal”, en general, las personas suelen responder mejor a peticiones amables y directas.

La asertividad radica principalmente en saber escuchar y hablar, no es lo más fácil, pero con el tiempo, es más efectivo porque crea lazos sanos de comunicación en cualquier ámbito de la vida, tanto el familiar, con amigos o el profesional.

Vea el video aquí: https://www.laprensa.hn/videos/noticiero/psicologia-inversa-como-influir-en-las-personas-de-manera-asertiva-KX8541628