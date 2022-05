4 causas de la mala digestión y cómo mejorarla

En una pequeña encuesta realizada en mis redes sociales, casi el 80% de mujeres dijeron sufrir de inflamación, gases excesivos y/o mala digestión.

Si no me conoces, soy Melissa Fortin, Coach de Nutrición y Entrenadora Personal y también soy mamá de dos hermosos niños.

Hoy quiero darte cuatro cáuselas de porqué esto de la mala digestión suele suceder, y en su mayoría a las mujeres.

Razón #1: Consumo insuficiente de fibra

Las mujeres deberíamos consumir al menos 21-25 gramos de fibra al día. Una manzana por ejemplo, contiene 4.5 gramos de fibra así que si comieses solo manzanas tendrías que consumir unas 5 manzanas diarias. Lo ideal no es que hagas eso si no que varíes tu consumo de frutas, granos enteros y sobre todo, vegetales. Apunta a consumir al menos 5 puños de tu mano en vegetales al día, como mínimo.

Razón #2: Falta de hidratación

Aunque no lo creas, hay muchas mujeres que pasan todo un día sin tomar tan solo un vaso con agua. Se beben su café por la mañana pero el resto del día pasan tan ocupadas que se les olvida sintonizar con su cuerpo y beber este líquido de oro. Aunque comas suficiente fibra, si no te hidratas, la fibra puede causar el efecto adverso y sentirte inflamada porque no tiene suficiente agua para pasar por tu sistema digestivo. Intenta beber al menos 2-3 litros de agua a diario. Si no es algo a lo que estás acostumbrada, tómalo despacio, medio litro, luego un litro...y así hasta que llegues a la meta.

Razón #3: Una vida sedentaria

Tu cuerpo fue creado para que se moviera, y no me refiero a que bailes todo el día sino que intentes mantenerte activa y hacer ejercicio. Esto tampoco significa que vas a hacer una hora de ejercicio y luego el resto del día a tirarte al sofá.

Lo ideal es que durante cada hora de tu día tengas un poco de movimiento: tomar las escaleras en lugar del ascensor, caminar a traer el correo, caminar temprano por la mañana para meditar, salir a pasear con tu perro o con tu familia, realizar estiramientos, yoga, o cualquier rutina de ejercicio que te guste. Esto le ayudará a tu cuerpo a movilizar nutrientes y hacer mejor la digestión.

Razón #4: Diástasis abdominal

La diástasis abdominal es la separación natural de tus rectos abdominales que se produce durante un embarazo o si viviste con sobrepeso por mucho tiempo.

La separación es natural pero cuando das a luz, tus rectos deben volver a su lugar y muchas veces esto no sucede. Esto, en consecuencia, crea un abdomen protuberante o la famosa pancita “muffin top” de mamá que no se va con dieta ni ejercicio.

Cuando estos músculos no vuelven a su lugar, tus órganos tampoco están contenidos y esto puede causar gases excesivos y una pancita inflamada. Lo bueno es que la diástasis se puede mejorar con ejercicios de respiración y técnicas de activación de tu faja abdominal (todos los músculos que componen tu abdomen) además de llevar una postura correcta en tu día a día y una alimentación rica en colágeno natural.

Así que aquí tienes ya las cuatro causas pero con cuatro soluciones prácticas para que puedas mejorar tu digestión.

Si quieres aprender cómo mejorar tu digestión, incrementar tu energía, minimizar tu estrés y dolores de espalda y aprender a cuidar de tu suelo pélvico te quiero invitar al Reto Cuerpo Saludable que inicia este 23 de Mayo de la mano de dos Coaches de Nutrición y Fitness, con entrenamientos exclusivos, una guía de trabajo y ejercicios prácticos para 5 días. Puedes ingresar aquí para registrarte: www.melissa-wellness.com/reto

¡Hasta la próxima!