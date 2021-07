Consejos para vestir de negro con mucho estilo

Si los colores representaran elegancia, el negro sería el ideal pues no solo es el más encantador, también le favorece a todos los cuerpos.



Además de reflejar elegancia, simboliza seriedad, misterio y fortaleza. Es por ello que no debe faltar en nuestro clóset una prenda de este color.



Es perfecto para usar en una entrevista o cita de negocios porque representa seriedad. Para sacarle el mayor provecho, la experta en moda Éricka Handal explica las ventajas y desventajas al usar prendas negras.



“El color negro viene siendo como cuando un pintor tiene un canvas blanco y puede meterle lo que quiera porque todo se va a ver bien; va con absolutamente todo, no limita en cuanto a los accesorios si es dorado o plateado, todos los colores se combinan con el negro”.

En raras ocasiones, un color muy oscuro queda bien con el negro. Otra ventaja de usar ropa negra es que se puede utilizar todo el año, en cualquier temporada, y no importa la hora, ya que en realidad se puede usar desde la mañana hasta en la noche. Otro beneficio de esta tonalidad es que ayuda a adelgazar las líneas del cuerpo.



“Las desventajas es dependiendo el tono de la piel, ya que no todos pueden usarlo cerca de la cara”, agregó la experta.



Si eres piel morena evita usar este tono cerca de la cara, al igual que el café, beige, amarillo canario, naranja, verde militar y todos los colores opacos, pues palidecerán tu piel.



Demmy Aguilar, bloguera y experta en moda, aconseja que “para vestir de negro y no pasar desapercibida debes usar accesorios, que nunca fallan. Dependiendo de la ocasión puedes lucir un escote o también un detalle floreado; ejemplo, una pañoleta”. El negro te permite jugar con otros colores y estampados y ser creativa.



Claves. Lo que debes tener siempre en tu clóset en este color son una falda, un traje de saco y pantalón, una blusa básica, blazer o jacket negra y un vestido negro.



La imitación de cuero elástico es el nuevo sustituto para los leggings sencillos de algodón/spandex.

La mezclilla azul es genial, pero los pantalones de mezclilla negra lucen más formales y elegantes con chaquetas negras.



Los jeans negros tobilleros, rectos y ajustados o acampanados son los más versátiles. Cualquier cárdigan, abrigo o blusa que tenga lentejuelas, hilos metálicos o un cuello con joyería eleva un vestuario negro ordinario a un look de noche o de “ocasión especial”.



Errores al usar ropa negra



1. Usarla en momentos inadecuados, por ejemplo, en un baby shower o despedidas de soltera.



2. Si todo nuestro outfit es negro debemos combinarlo con accesorios plateados o dorados.Se pueden agregar unos aretes imponentes, collares o pulseras, de lo contrario puede llegar a parecer tétrico.



3. Usar algo negro arriba y claro en la parte de abajo es la peor idea que puedes tener, pues solo le estás dando una estructura equivocada a tu cuerpo.



4. Si lo que deseas es resaltar piernas o glúteos, debes evitar los pantalones negros, una mejor opción es usar colores claros.