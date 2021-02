El ‘street style’ no ha muerto, ha renacido

REDACCIÓN. El street style tiene mayor recorrido del que se pueda imaginar. Aunque hay fotos de estilismos desde finales del siglo XIX, fue a comienzos del siglo XX con Edward Linley Sanbourne en Londres y los hermanos Seeberger en París cuando comenzó a tomar fuerza.



Su punto álgido llegaría unos años más tarde, en la década de los 70 con el fotógrafo Bill Cunningham recorriendo en bicicleta Nueva York en búsqueda de los mejores estilismos para publicarlos en el New York Times.



Años después, en 2005 y con el despegue de los blogs, Scott Schuman revolucionaría la red (y la moda) con The Sartorialist, una web en la que se recopilaban estilismos capturados a lo largo y ancho de todo el globo. Al igual que sucede con las tendencias de moda, después de una época de maximalismo, se apuesta de nuevo por el minimalismo, y viceversa.



La actual pandemia por el covid-19 ha puesto todo al revés en la industria de la moda, haciendo incluso que se cuestione el calendario que rige la moda desde hace décadas, centrado en mostrar dos colecciones bianuales (otoño-invierno y primavera-verano).





Regreso. Después de casi una década y en medio de la actual pandemia, el street style más puro está de regreso. Por la imposibilidad de encontrar inspiración, ha surgido una docena de cuentas de Instagram que capturan y publican los estilismos de los habitantes de ciudades como París, Londres, Milán o Madrid.

Parisiens in Paris, Madrilenials in Madrid, Milanesi a Milano y Londoners in London son algunos ejemplos de esta corriente.



En ellas, lejos de encontrar estilismos complejos, puede verse lo que visten los habitantes de las ciudades para ir al trabajo, a la compra, en el metro o para salir a dar un paseo.



El foco vuelve a estar puesto plenamente en la moda y, frente a las tendencias homogéneas que sacuden la temporada de fashion weeks, cada una de estas cuentas resalta el carácter propio, personal y el espíritu diferente y único de cada capital.