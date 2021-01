Ley de la atracción: aplícala este 2021  

El 2020 fue uno de los años más complicados en la historia, terribles acontecimientos acompañados de llanto y dolor marcaron la vida de la humanidad, dando paso a una gran lección de resiliencia y esperanza a todos los sobrevivientes de este despiadado año.



La nueva vuelta al sol que recién comienza es el mejor momento para hacer una introspección y desechar todo lo que no te permite ser feliz, pues no hay duda de que la vida es un instante y hay que disfrutarla.



Si tienes la convicción de lograr tus metas, aun en medio de las dificultades, no habrá nada que te lo impida, tarde o temprano verás el fruto de tus sacrificios y desvelos. Son muchos los estudios filosóficos que, desde tiempos remotos, afirman que la ley de la atracción es efectiva y, en la actualidad, es un tema que resurge con las nuevas tendencias que trajo la pandemia.



¿En qué consiste? Andrea Guerrero, mentora profesional de vida, la define como “la creencia de que el universo posee vibraciones positivas y negativas que son atraídas por la intensidad del pensamiento humano”, es decir, la mente tiene el poder de atraer cosas similares, ya sea de manera consciente o inconsciente.



Sin embargo, más que pensar en aquello que tanto quieres, debes actuar en favor de ello. Define claramente sus objetivos personales como profesionales. “Tú puedes utilizar la ley de la atracción para cambiar el rumbo de tu vida a partir del 2021, proyéctate tal y como te imaginas en los próximos años, enfócate en lo positivo, procura repartir amor y verás cómo el universo te devuelve sus buenas expresiones al doble”, expresa Guerrero.



La autoconfianza es un elemento vital, motívate diariamente, mírate al espejo y ama cada parte de tu cuerpo. Conocer tus emociones, organizar tu tiempo y mantener tu espacio en orden también te ayudará a forjar un ambiente armonioso.



“Deshacerse de sentimientos malos como la envidia, el egoísmo y la hipocresía traerá gratas recompensas a tu vida”, concluye Guerrero.



Hábitos que atraen las buenas vibras

1. ESCRIBIR. Aunque no lo creas, la escritura tiene gran influencia en las emociones del ser humano, pues, además de ser terapéutico, fomenta la creatividad. También resulta ser una gran herramienta para detallar lo que anhelas en tu vida.



2. ILUSTRAR. Crea un álbum con imágenes de tus proyectos, pueden ser descargadas del interntet, dibujos o fotografías propias. Lo importante es que tengan una descripción gráfica de lo que quieres y lo tengas en un lugar especial y limpio para que lo veas cuando quieras.



3.AGRADECER. Un corazón agradecido y humilde siempre recibirá cosas maravillosas. Puedes hacerlo cuantas veces al día sea necesario, expresa al universo toda tu gratitud y estarás abriendo las puertas de la abundancia. No reniegues por lo que no es agradable.



4. MEDITAR. La meditación es una práctica muy relajante, dedica unos minutos del día a estar tranquila y en conexión contigo misma, puedes poner música suave y dejar que tu mente fluya. Si aparecen pensamientos negativos, ignóralos.