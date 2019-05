Ojos ahumados en tonos tierra

Este es un maquillaje bien “glam”, ideal para las que empiezan a maquillarse, porque la paleta de sombras terracota son más fáciles de difuminar. Para el rostro se usó contorno, blush coral y labial 'nude'.



Comenzamos primero con las cejas. Cuando la ceja es muy poblada lo que se recomienda en sombrear, y donde hay falta de cabello uno toma una sombra un poco más oscura y hace con ella cabellos para que no se mire tan falso. Se hace una simulación de ceja.



Jamás se usa negro en una sombra de ojos, aun para las tonalidades de cabello negro. En la modelo Daniela se remarcó con el café claro. Usamos corrector para definir la ceja. Es muy útil para corregir cualquier error que hayamos cometido.



Se aplican polvos presionando a toquecitos para que no quede cuarteado. Si se es principiante es mejor utilizar los tonos tierra en sombras, ya que los morados o rosados son más difíciles de tratar porque son pigmentos creados para ser presionados y no para difuminarse.



Siempre se recomienda usar un tono de transición de base, esos son los cafés, ya que hacen que los colores de arriba se difuminen más rapido. En la modelo se aplicó en color cafe.



Para las morenas es un tono claro para iluminar. Usamos tres sombras para oscurecer. Utilice color ladrillo, un café oscuro y finalmente el negro.



Primero aplique el tono oscuro y luego difumine con las sombras claras. Se usó una base oscura para no dejarle todo el trabajo a la sombra negra, ya que además pueden ser parchosas.



Con una sola sombra se puede hacer un ahumado, solo es ir aplicando a toques leves a más. En la cuenca en forma de V aplicamos y difuminamos la sombra negra.



Tomamos una brocha limpia y comenzamos a difuminar todos los colores utilizados. Finalmente, aplicamos el pigmento. A toquecitos empezamos a difuminar de arriba abajo y de un lado a otro.



En el rostro se aplicó aplicó primero base, posteriormente corrector en ojeras, para luego a proseguir con la técnica del contorno. Se aplicó iluminador en los pómulos y se usó blush coral en mejillas. Para darle color a los labios se utilizó tono 'nude'.





Celeste Lezama





Créditos

Celeste Lezama, artista del maquillaje

Síguela en Instagram: @celestelezamamua

Modelo: Daniela Bonilla