Síndrome de rebeca: celos por la ex de tu pareja

Los celos intensos por alguna expareja de tu actual pareja pueden aparecer en cualquier momento, sin embargo, debes identificar cuándo estás rebasando los límites para que pongas un alto, de lo contrario terminarás destruyendo tu noviazgo o matrimonio.



El síndrome de Rebeca se manifiesta cuando una persona siente celos extremos por diversas razones que involucran a la anterior pareja de su cónyuge.

Esta situación se convierte en una patología al ser muy frecuente y obsesiva, sin que los motivos sean realmente considerables.



El psicólogo español óscar Castillero indica en un artículo de Psicología y Mente que en muchas ocasiones esta conducta conlleva a la persecución excesiva de la pareja, queriendo controlar sus relaciones interpersonales y vigilando específicamente la comunicación que este tenga con un amor del pasado.



En otros casos, la persona celosa se muestra muy complaciente con su pareja con el fin de generar una idea de superioridad sobre su “rival”. No obstante, las mujeres con síndrome de Rebeca suelen compararse con su antecesora, revisar sus redes sociales para ver si son más guapas, más inteligentes, si se visten mejor, si son más exitosas o más felices que ellas, etc.



Otro de los síntomas, según Castillero, es que la afectada vive imaginando a su pareja con su ex, reacciona de forma violenta al ver publicaciones antiguas en Facebook o Instagram, incluso se enfurece si alguien más la menciona.



Expertos consultados por la revista Cosmopolitan expresan que los celos retrospectivos son desencadenados por la inseguridad en sí misma, baja autoestima y sentimientos de inferioridad. También puede ocurrir cuando la pareja es viuda y al poco tiempo tiene nueva compañera sentimental, la que podría sentirse como el reemplazo de la persona difunta.



Origen. En 1940 se llevó al cine el largometraje “Rebecca, una mujer inolvidable”, dirigida por Alfred Hitchcock.

El filme plasma la historia del señor Winter, un millonario que enviuda y, años más tarde, se vuelve a casar.



La segunda esposa debe hacer frente a los recuerdos de la anterior pareja de su marido, quien se proyecta de distintas formas tratando de separarlos.



El rodaje fue basado en la novela Rebecca, una de las más populares obras de la escritora Daphne du Maurier, pero fue la uruguaya Carmen Posadas quien acuñó el término en su obra “Síndrome de Rebeca, guía para conjurar fantasmas”.





¿Cómo tratarlo?



1. Reconocer que tienes un problema grave. Debes ser consciente de que los celos son malos amigos, luego toma terapias psicológicas, ya sea de manera individual o con tu pareja.



2. Incrementar la comunicación de pareja. Habla con tu chico de todo aquello que te molesta, tengan la confianza de decirse lo que sienten, sin enojarse y sin faltarse el respeto.



3. No ahondar en las relaciones pasadas. Procura mantenerte al margen de la vida amorosa y sexual que tu novio o esposo tuvo, concéntrate en el presente y disfruta lo que tienes.