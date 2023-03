Vilexys Salas: demuestra cómo ser madre y esposa no limita el éxito profesional

Además de sus responsabilidades empresariales, Salas enfatiza que su trabajo más importante es ser madre y esposa. Ella demuestra que se puede tener éxito en los negocios y también en la vida familiar con sus dos hijos y su esposo. Su día comienza con sus roles como esposa y madre, llevando a su hijo mayor a la escuela y luego continúa con sus operaciones empresariales.

Salas también ha demostrado su capacidad para innovar y cumplir sus metas. Siempre ha querido abrir un restaurante de comida mexicana, pero no tenía el conocimiento para hacerlo. Después de establecer una relación amistosa con un chef venezolano, “Tacos del Cartel” fue inaugurado y se ha convertido en un sitio emblemático de la Nueva Orleans. Además, Salas y su familia están trabajando en la construcción de dos restaurantes habaneros y en la fase final de un restaurante de sushi con experiencia omakase llamado SUSHI BY US.