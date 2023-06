Solo por un beso ya saca el velo de novia

Hola, Doctora Corazón.

Te cuento que voy al gimnasio y mi entrenador me encanta, el otro día me metió a un cuarto para besarme y nos besamos.

La verdad es que me gusta mucho, pero después de eso ya no pasó nada, he estado tratando de buscarlo, abordarlo para ver si salimos, pero me da el cortón.

Ya no sé si no le gustaron mis besos o qué onda. Espero que me puedas ayudar.

Anónima

Respuesta

¡Hooola!

Debes identificar que no le interesas a tu entrenador, sencillamente se quedaron a solas y se le antojó besarte y tú lo permitiste, pero eso no significa que quiera organizar algo contigo.

El beso fue algo del momento, propiciado por la cercanía, el estar a solas y la permisividad de tu parte.

El es un empleado del lugar y tú eres una clienta y supongo que le interesa conservar su trabajo y agradece que no lo hayas reportado, por eso ya no te fuma.

Date cuenta que para ti un beso significó sacar el velo de novia, mientras que para él fue un gusto momentáneo, como desayunarse un tamal de dulce.

Te recomiendo que te aplaques y te des cuenta que él no está interesado en organizar una relación contigo. No dudo que el chico te encante, pero tú a él NO.