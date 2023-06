Se acompleja por ser muy delgada

Hola Doctora Corazón.

Estoy muy flaca, mi cuerpo no me gusta. La verdad es que sufro mucho por eso. He estado tratando de hacer dietas para subir de peso y nada más nada.

Hago ejercicio, pero no me ayuda en nada, tengo ganas de ir a un gimnasio, pero mis papás ya me dijeron que no, que porque son lugares feos, la verdad es que no entiendo. Tú podrías explicarme.

Anónima

Respuesta

¡Hola! Que pena me da tu caso. ¡Pelear contigo misma todos los días!

Que desgastante y que inútil. Si eres de complexión delgada, así será por más esfuerzos que hagas. Mi recomendación es que dediques tu esfuerzo a enamorarte del cuerpo que tienes y de la persona que eres.

De esa manera dejarás de pelear contigo misma y tu energía será más positiva para enfrentar la vida. Te sugiero que acudas a terapia para que aprendas a desarrollar tu autoestima y amor por tu cuerpo.

El mejor consejo que puedo darte es que no sufras por algo que no puedes cambiar.