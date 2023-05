Desea ser madre, pero se le complica

¡Buenos días, Doctora Corazón! Quisiera que me ayudaras un poco.

Fíjate que fui al ginecólogo porque quiero ser mamá, le comentaba que ya sólo tenía mi periodo de un día, que no se me hacía normal, me mandó a hacer estudios y me dice que todo está normal, pero que la prolactina está elevada.

La cosa es que leí que si tienes la prolactina alta, que te puede generar tumores, estoy asustada. Usted me podría orientar un poco.

Anónima

Respuesta

Buenos días, querida.

No sé qué leíste y dónde lo leíste, pero antes de vivir asustada, te recomiendo que acudas con un endocrinólogo para que te dé el diagnóstico adecuado para la situación que estás atravesando y tengas el tratamiento que requieres para bajar la prolactina y logres tu deseo de ser madre.

La realidad es que el exceso de esta sustancia causa infertilidad, o sea que no puedas embarazarte. Por eso insisto en que acudas a un especialista en endocrinología para que revisen tu glándula hipófisis que es la que regula la producción de prolactina.

Espero que te atiendas y tengas el tratamiento adecuado y logres tu propósito de tener un bebé en tus brazos.