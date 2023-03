Celos por amistades en universidad

Hola, Doctora Corazón, espero que tengas un excelente día y ojalá puedas ayudarme con mi problema.

Tengo una novia que es dos años más grande que yo, el problema es que no me gusta que me hable de sus amigos porque pienso que tiene una atracción hacia ellos.

Desde que entró a la universidad no deja de hablarme de uno de sus amigos en particular, igual y creo que este tipo la pretende y la molesta porque esa es su forma de llamar su atención.

Últimamente ella y yo hemos estado peleando mucho gracias a que siempre está hablando de esta persona y ya no sé qué hacer. Me gustaría que me dieras un consejo, qué debo hacer al respecto.

Muchas gracias, Doctora Corazón.

Anónimo, 18 años.

Respuesta:

¡Hola!, querido Anónimo. Lo único que puedes hacer es cambiar tu forma de ver el mundo.

Si no toleras que ella hable de la vida que tiene y de lo que le afecta, pues debes saber que no estás listo para estar en una relación de pareja.

La situación es muy simple: o aceptas a la persona con todos los rollos que tenga o sencillamente no andas con esa persona. Punto.

Entiende que esta mujer no es una propiedad, es una persona que tiene una vida y ésta no gira sólo alrededor tuyo, hay más personas y situaciones que vive.

Sería muy saludable que aprendas esto ahora, de otra manera siempre vas a sufrir porque nunca serás el único en la vida de alguien.

Entiende que la vida de ella no empezó ni termina contigo.