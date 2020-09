Cómo organizar el tiempo de estudio en casa  

San Pedro Sula. Luego de un difícil cierre del período anterior, muchos padres tenían la esperanza de que la cuarentena por covid-19 terminaría antes del nuevo año escolar. Sin embargo, no fue así y ahora toca organizarse para que las clases virtuales y tareas no sean tan traumáticas como la primera vez.



Patricia de Lacayo, máster en Educación Familiar, comparte sus recomendaciones para asumir este nuevo reto sin sufrir tanto en el proceso. Primeramente, “para poder programar el nuevo ciclo escolar sería importante que los papás se sienten a dialogar con sus hijos para conocerlos”, recomienda Lacayo.



“Como todo este tiempo hemos mandado a nuestros hijos a la escuela no hemos todavía descubierto cuáles son sus formas de estudio. Hay que preguntarles qué materias son las que más les gustan, cuáles son las que hay que reforzarles más, identificar en cuáles materias pueden hacer sus cosas solos”. Eso puede servir para cuando los papás vayan a sus trabajos, los niños podrán trabajar en aquellas materias que les son más fáciles, y cuando regresen sus papás a casa van a poder hacerles esas consultas que necesitan e ir avanzando”.

Elaborar un horario de las actividades y agendar las que deben hacer por orden prioritaria en el día





Método. Para que esta dinámica funcione se debe recurrir al ya conocido horario. Esa tabla donde anotamos hora y asignaciones o, en este caso, clases y deberes. Por medio de esta herramienta, el padre establece el tiempo exacto que sus hijos dedicarán a la escuela, tareas, estudio, su tiempo de receso, etc. Claro está, “esos horarios van a estar muy alineados a los que las mismas escuelas van a dar”. Porque obviamente habrá clases que serán en vivo, no todo va a hacer en video, entonces tienen que incluir en su horario de casa el de la clases online.



“Ese horario es el que tienen que ampliar con el que corresponde al de casa”. Ellos deberían tener un horario que les indique a qué hora se van a levantar, van a desayunar, van a hacer su cama, cuáles son los deberes que deben cumplir ese día en casa, y a ese se le agrega una vez comiencen las clases escolares su tiempo de estudio. Todo esto les ayudará a saber cómo organizarse en todos estos aspectos.



“Ahorita que he estado trabajando con varios papás he visto que algunas familias han alterado muchísimo sus horarios, personas levantándose a las once de la mañana o dos de la tarde, ese tipo de cosas no las pueden seguir haciendo”.

“Sobre todo ahorita, en especial si tenemos adolescentes en casa, porque están muy metidos en redes sociales, pasan muy apartados. Hay que traerlos a la realidad para que también sean parte de la dinámica familiar y también ayuden a los menores y en casa”.



Horario familiar. No todo tiene que ser clases, tareas y estudio, también hay que incluir un espacio para distraerse, relajarse. Patricia de Lacayo, que tiene diez años de experiencia educando a sus tres hijos en casa y es también docente universitaria, aboga por la importancia de contar con un horario familiar para departir a diario, semanal e incluso mensual, con miras a pasar tiempo de calidad en familia. Esto en cuarentena puede ser muy útil, además de necesario.



"Por ejemplo, en mi familia tenemos un día para nosotros como esposos , un día especial para cada uno de nuestros hijos y los jueves es de tertulia entre todos, es el día que nos autoevaluamos. Todo eso nos ayuda como familia a enfocarnos.”



“La verdad que la familia es la empresa más importante y a veces no la organizamos, no la estructuramos. Darnos el tiempo de tener unos objetivos, una misión, una visión de familia, saber hasta dónde queremos llevar a nuestros hijos, porque a veces solo vemos niños y no nos damos cuenta que estamos formando futuros adultos”.



“Entonces si ahorita no les estamos dando responsabilidades en casa, no les estamos dando horarios, no les estamos dando reglas, entonces van a ser adultos desordenados. Tenemos que llevarlos a ser adultos responsables y asumir las responsabilidades de sus acciones”.

El elaborar un horario de actividades diarias nunca fue tan necesario como ahora en tiempos de pandemia y clases obligatorias por internet









Recomendaciones





- Desde ya comiencen a establecer los horarios haciendo pequeños cambios a la hora de dormir y levantarse.

- Comenzar a acoplar a los niños realizando algunas actividades escolares, aunque no sean tan formales, como hacer algunos repasos.

- De 8:00 a 10:00 am, por ejemplo, comenzar a pintar un dibujo para que ya los niños vayan comprendiendo que vuelve el tema de la escuela.

- Crearles un horario más visual, ya sea que lo hagan a mano, en computadora o una cartulina.

- Colocar el horario de actividades en un lugar visible, puede ser en sus cuartos o un área común de la casa para que haya ese enfoque y todos se apoyen como familia.





Importancia del diálogo





Tanto padres como hijos podrán superar cualquier obstáculo que se presente en este nuevo período escolar si se apoyan mutuamente y aprenden a escucharse. “El problema muchas veces es que no estamos comprendiendo lo que le pasa al otro”, dice Patricia de Lacayo, asesora en educación familiar.

Por ejemplo, “el adolescente necesita ser escuchado, necesita hablar con sus amigos, no los tiene tan cerca. Los niños pequeños necesitan moverse, entonces los papás tenemos que ver cómo vamos a hacer para que nuestros hijos hagan esas cosas que tanto les gusta”, dice la también experta de www.nuestrafamilia.hn.



“Solamente vamos a saber eso si dialogamos y permitiendo que nuestros hijos se expresen, que nuestros esposos o esposas también se expresen, para entonces entrar en esa coordinación. Ya llevamos muchos meses en casa, a estas alturas ya deberíamos haber solucionado muchas cosas, y si no lo hemos hecho tenemos que ver qué cambios necesitamos hacer. Y el primero es sentarse a dialogar, tener esa madurez suficiente para escuchar lo que el otro tiene que decir”.



“Expresar cómo me siento ante esta situación porque ya hay muchas personas que están cayendo en ansiedad y depresión. Y en la mujer se está agudizando porque está sobrecargada”.