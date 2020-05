Cindy Crawford: “Los eduqué predicando con el ejemplo”

SAN PEDRO SULA.

Fue una de las top models que marcó toda una generación a finales de los 80 y principios de los 90. Con su tipo latino, cuerpo exuberante y coqueto lunar, desfiló para firmas como Chanel, Versace y Dior y realizó los anuncios más populares de la época, como los de Pepsi y Revlon.

Se trata de la legendaria Cindy Crawford, quien parece haber transmitido sus conocimientos -y sus genes- con gran éxito a su hija Kaia, a quien tuvo con el magnate de la hotelería Rande Gerber.

Y es que con tan solo 18 años, Kaia es actualmente la musa de grandes diseñadores tras debutar a los 16 para Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York. Y hoy sigue los pasos de su progenitora como imagen de Versace, casa para la cual posa con las amigas de su madre, Naomi Campbell y Christy Turlington.

Además, la delgada joven, fanática de las redes sociales, ha aparecido tanto con Chanel como con Valentino, y ha sido muy aplaudida al caminar sobre las pasarelas de París, Milán y la Gran Manzana. Cindy, quien en muchas ocasiones acompaña a su heredera al trabajo, ha revelado que buscó criar a su hija con valores que la lleven a ser siempre buena con los demás y llevar una vida sana.

Cindy se ha encargado de guiar a su hija Kaia en su carrera como modelo.

“Ella sabe que tiene que comer saludable, hacer ejercicio y mantenerse lejos del alcohol, ya que yo y su papá predicamos con el ejemplo”, afirma la supermodelo, quien también sigue vigente y activa; pero ahora en campañas dirigidas a un mercado más adulto.

Además, Cindy asegura que tanto Kaia como su hermano Presley están protegidos contra los “depredadores” del mundo de la moda.

“Ambos están bendecidos, pues vienen de una familia conocida, eso los hace ser cuidadosos y no hacer cosas de las que después puedan arrepentirse”, afirma.

Así, Kaia está imparable gracias al gran poder de venta que tiene y, adicionalmente, ha demostrado que le interesan las causas sociales, pues fue vista en la marcha realizada en Los Ángeles para promover el control de armas en Estados Unidos.

“Ahora estamos inundados de imágenes”. Cindy Crawford asegura que hoy existen grandes estrellas en el mundo de la moda a la altura de las icónicas figuras que desfilaron por las pasarelas de todo el mundo en su época, los años 90, aunque admite, en una entrevista que el valor de la imagen ha caído por su profusión en las redes sociales.

Presley, Kaia, Cindy y Rande Gerber.

“Muchas cosas en el mundo de la moda siguen igual que en mi época”, dijo la supermodelo estadounidense, de 53 años, “pero los dos grandes cambios han sido el uso de la fotografía digital hace ya un tiempo y, sobre todo, la irrupción de las redes sociales”.

“El aspecto digital ha añadido una capa totalmente nueva y ha creado muchos más puntos de entrada al negocio de la moda”, observó Crawford antes de inaugurar el nuevo “showroom” en West Hollywood (California) de Grupo Cosentino, la compañía española dedicada a la producción y distribución de superficies para el mundo de la arquitectura y el diseño.

“En las redes sociales encuentras a gente con muchísimo estilo, desde grandes maquilladores que no son conocidos hasta influencers, que son grandes descubrimientos. Es una pasarela, y hoy en día tienes que tener tu propia plataforma para ayudar a mantener tu marca”, apuntó.

Crawford, que iluminó las pasarelas de la moda en la década de 1990 junto con otros rostros inolvidables como los de Claudia Schiffer y Naomi Campbell, considera que hoy hay estrellas tan rotundas como ellas, al igual que fotógrafos y estilistas “increíbles”.

“Pero la razón por la que ahora nada nos parece tan icónico es porque estamos inundados de imágenes. El valor de la imagen ha caído porque las vemos constantemente, las deslizamos constantemente con el dedo en el celular. Aunque sean fuertes y de calidad, se pierden en ese mar de instantáneas”, declaró.

Modeló para Gianni Versace y Karl Lagerfeld.

La crianza de sus hijos. La modelo y empresaria reconoció que no habría sabido manejar bien las redes sociales en su época, no como su hija Kaia, que se está convirtiendo en toda una estrella de las pasarelas a sus 18 años y que gestiona toda esa vertiente digital porque le sale de forma natural.

“Creció con ello, es una nativa digital, es como su lengua materna. Yo no crecí con mis amigos en Snapchat. Yo no entiendo esa herramienta, pero para ella es algo natural y no le intimida, como a mí”, declaró.

El hijo de Crawford, Presley, de 20 años, también se dedica al mundo de la moda.

“Criar a tus hijos siempre es duro”, admitió. “En cada fase de sus vidas quieres enseñarles cosas. Muchas veces no te escuchan, pero sí que ven lo que haces, y eso me parece clave. Si tratas a la gente con respeto y con buenas maneras, ellos también lo hacen automáticamente”, señaló.

“He tratado de educarlos predicando con el ejemplo. Eso no quiere decir que sean ángeles. Entienden que crecer en una familia famosa les ha añadido mucha presión, además en la era digital. A veces les pido perdón, puesto que yo con 20 años solo pensaba en mí misma y no pensaba en cómo mis acciones afectarían a mis hijos”, dijo.

“Con suerte”, agregó, “esperas que aprendan cómo lo has gestionado tú, pero ellos tienen que emprender su propio camino”. Crawford es imagen y embajadora desde 2017 de la marca de superficies de cuarzo Sileston. Crawford explicó que la relación con Cosentino comenzó por el interés de la empresa española y continuó por la pasión de la modelo a la hora de diseñar sus propias casas.

“He trabajado en la moda mucho tiempo, desde que tenía 17 años”, sostuvo. “Y ese mundo me ha abierto la puerta al diseño, que ha sido una gran pasión desde antes de casarme. Especialmente como esposa y madre, me fascina poder crear el entorno donde mi familia va a vivir. Si puedo combinar ambas facetas, es fabuloso”, finalizó. EFE