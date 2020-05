El nuevo lujo en casa  

SAN PEDRO SULA.

Ya se habían puesto en tendencia desde hace dos temporadas como una opción divertida, casual y diferente para verte cómoda pero también relajada para fiestas y cocteles. Hablamos de las pijamas, esos conjuntos de camisola y pantalón, que, en los últimos tiempos, se han reinventado en sedas, brocados y otras telas antes reservadas para la ropa interior, y que hoy adquieren gran protagonismo debido a la cuarentena que padece al mundo.

"Además de sus ventajas obvias, como ser holgadas y confortables, creo que también agregan un aire de rebeldía, porque quien las porta en un lugar público se siente lo suficiente seguro como para presentarse con esta ropa la cual algunos solos usarían en la intimidad", señalaba recientemente el diseñador italiano Roberto Cavalli, uno de los cuales ha incluido llamativos diseños de este tipo.

Por ejemplo, Dolce & Gabbana encarna sus propuestas barrocas en hermosos diseños de suaves sedas, clásicas y majestuosas que bien pueden combinarse con todo tipo de faldas, blusas o pantalones de coctel o gala. Sus detalles incluyen trabillas, cinturones de lazo y orillas de encaje con los estampados distintivos de esta casa que ama el ADN de Italia.

Y hablando de firmas más juveniles y desenfadas, Levi´s incluyó en su nueva campaña frescos y divertidos modelos en algodón con pequeños estampados teniendo como modelos a Jaden Smith y Hailey Bieber.

Así, aunque los expertos recomienden no siempre estar en pijama durante esta reclusión para no bajarse los ánimos, hay de modelos a modelos por lo que aquí, te brindamos algunas opciones que conquistarán tus sueños con su elegancia, y que podrás lucir posteriormente cuando las condiciones de salud lo permitan. Entonces, lo de hoy son las pijamadas.



Cross over

Algunas marcas que presentan diseños que pueden hacer el cross over para el día incluyen La Perla, Olivia Von Halle, Sleeping with Jacques, Carine Gilson, Fleur du mal, y Slepeers que mezclan brocados, terciopelos, galones bordados y hasta aplicaciones florales para lograr diseños que merecen ser vistos por el mundo entero.



ASÍ LO DIJO

"El salir a la calle como si nos acabáramos de levantar se ha convertido en la tendencia más cool y extravagante del momento". Chiara Ferragni, Influencer.