Siéntete sexi con lo último en ropa interior

Oculta pero muy importante porque está en contacto con la piel, la ropa íntima es siempre todo un tema en la moda. Debe ofrecer comodidad, ser durable pero al mismo tiempo ser bonita y estar de moda. Porque este tipo de prendas también sigue tendencias como la ropa exterior, que aunque no son tan dramáticas, sí responde a los tiempos de hoy.



"Vienen mucho más los encajes y las transparencias, sobre todo en colores pasteles y encendidos, después de una época que tuvimos mucha influencia de los estilos deportivos cobijados bajo la tendencia athleisure que ha predominado los últimos años", afirma la creadora Martha Isabel Bravo, diseñadora de la firma colombiana Leonisa.



Así, puede verse un 'revival' de los estilos retro, principalmente de los años 80 y 60, que tenían a mujeres sensuales tipo 'pin ups' que no tenían ningún reparo en marcar sus curvas que aseguran la seguridad y el empoderamiento de la mujer contemporánea.



"Son tan bonitos estos diseños, que hasta se podrían llevar al exterior, como está sucediendo en las principales alfombras rojas, en las cuales estas prendas han cobrado gran protagonismo porque brindan un aire sexy", afirma esta creativa que viste a muchas de las mujeres de toda América Latina.

A continuación, ella nos cuenta las principales prendas que se lleva para esta temporada:



Brassieres con tirantes

Los sujetadores que adornan el cuerpo de la mujer con tiras de tela es todo un éxito en la lencería más íntima. Además, vienen mucho los transformables, es decir que se pueden llevar con los tirantes cruzados o prescindir de uno de ellos. Ideales para las mujeres que necesitan sostén.



Bralettes

Estas piezas que combinan elementos del brassiere tradicional con un crop top son ideales ya que no ciñen el pecho, actúan como sostén pero no tienen varillas ni rellenos por lo que son muy confortables. Existen de muchos colores, tamaños y diseños sobre todo los que se fabrican con encaje.



Coordinados

Se ha vuelto a llevar a juego el brassiere con el calzón ya que es una manera cómoda y sencilla de usar este tipo de ropa. Los coordinados son prácticos, muy cómodos y los hay en un sinfín de diseños increíbles para cada estilo.



Panties de tiro alto

Los calzones de tiro alto son ideales porque estilizan la pierna al mismo tiempo que no se marcan y son cómodos ya que permiten el movimiento. Se llevan las que tienen estampados florales, orgánicos y en tonos pastel.



¡Cuídala mucho!

Algunos consejos para mantener tu lencería en buen estado



- Lee siempre las etiquetas y sigue las instrucciones al pie de la letra

- Lávala con agua templada o fría ya que el agua caliente las deforma y las desgasta rápidamente

- No la expongas al sol directamente ya que esto provoca que se destiña y que pierdan además su elasticidad

- Las piezas de encaje o materiales delicadas, lávalas a mano

- En las normales, no uses tampoco la secadora

- Si quieres blanquearlas, déjalas reposas con jabón neutro primero

- Cuando la limpies en lavadora, usa una bolsa especial para el lavado, utiliza también el programa de ropa delicada y siempre jabón neutro