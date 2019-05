“Exprime” el tiempo de calidad con tus hijos

No importa si están fuera de casa o si son las 7:00 am, cualquier espacio y momento es ideal para que padres, madres y cuidadores interactúen con los más pequeños.



Se entiende que las ocupaciones de los padres de familia son muchas, pero el jugar no es complejo y no requiere de aparatos sofisticados, afirma Eva Fernández, socióloga.



Destaca que el juego, la interacción y la comunicación son claves en cualquier etapa en el desarrollo del menor, pero particularmente en la primera infancia, etapa que comprende de los 0 a los 5 años de edad.



Por eso exhorta a que los padres dediquen más tiempo de calidad a sus hijos.

“Jugar tiene beneficios como la reducción de estrés y de poder conectar con tu familia. Muchas veces, los niños nos dan guía de cómo jugar. Los niños saben jugar de manera muy natural y ser creativos, solo hay que seguir su invitación”.



Por ejemplo, se puede jugar con los niños a contar los carros de colores mientras se va en el transporte público o en el tránsito cotidiano. También se puede hablar de los alimentos y su preparación mientras papá o mamá cocinan la cena.



Érik Ramírez, director de Enseña por México, comenta que desde su organización se capacita a cuidadores y docentes para que desarrollen procesos formativos enfocados y aplicados en estancias infantiles y centros educativos. Aprovecha los recursos tecnológicos para divertirte no solo con tus hijos, también para conocer sus aficiones.

Algunos recursos pedagógicos se encuentran en el sitio web: fundacionfemsa.or y otras opciones son el canal de YouTube Sésamo: ¡Listos a jugar! y la aplicación ¿Listos? ¡A jugar!





También por medio del juego se descubre talentos y habilidades de los menores





Sugerencias

Organizaciones internacionales ofrecen videos y recursos en donde sugieren:

- Hacer que las actividades cotidianas sean divertidas: https://sesamo.com/articles.

- Jugar en cualquier lugar y momento; por ejemplo, rete a sus hijos a encontrar caritas felices.

- Usar los materiales que tiene en casa. Ejercitar la memoria.

- Jugar en familia.