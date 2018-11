Looks de embarazo de Blake Lively para copiar

Existe la creencia de que al anunciar tu embarazo, tienes que irte de "shopping spree", porque "necesitas" ropa de maternidad, pero no es del todo cierto.

Lo que sí necesitas es comodidad, soporte y movilidad en las prendas que utilices durante los nueve meses, sobre todo, en las últimas semanas.

Estas recomendaciones, seguro, te sacarán de apuros en cuanto la "pancita" comience a crecer.



¡No gastes!

Utiliza lo que tienes hasta que ya no puedas. Tu cuerpo cambiará mucho durante los nueve meses de embarazo, por lo que, por ejemplo, puedes comprar dos pantalones stretch y usarlos hasta que sea necesario subir una talla más.

También, asegúrate de tener prendas íntimas que se estiren para estés cómoda.



Revisa tu clóset

Quizá hayas adquirido algún blusón o vestido que puedas usar mientras tu bebé crece dentro de ti.

Son perfectos para esos momentos en donde el calor te acecha y cuando te sientas "hinchada". En tiempo de frío puedes utilizar leggings "flojitos" para complementar el look.



En secreto

Si quieres anunciar que tu bebé viene en camino, hasta que sea seguro compartir la noticia, una blusa holgada con blazer abierto hacen el truco perfecto para esconder tu "pancita".



Cuida tus pies

Recuerda que durante la gestación llegas a retener líquidos o simplemente se hinchan los pies. Busca calzado de piso o tacón bajo para que puedas caminar a gusto, además de evitar caídas y dolor de espalda. Y, si te preocupa la vestimenta de trabajo, existen opciones de tenis que puedes combinar con ropa formal.

Los vestidos maxi en telas ligeras, sexis e incluso calados fueron sus predilectos. ¿Quién dijo que los looks de embarazada tienen que ser aburridos?





Trabajo y moda

Algunos empleos requieren de vestimenta formal, pero no a todas les agrada la idea de llevar blazer y pantalón, porque puede resultar incómodo.

Encuentra un tipo de vestido que sea confortable, sin perder el estilo en tu trabajo, como los línea A.



Sin miedo a los jeans

Los jeans y leggings de maternidad son algo en lo que podrías invertir, si así lo deseas, porque son cómodos, prácticos y fáciles de combinar.



Organiza tu clóset

Entre más avance el embarazo, más difícil encontrar algo que ponerte... ¡y que te quede! Separa en tu clóset lo que te quede bien en ese momento. Cuando sientas esa ropa muy ajustada, vuelve a hacer otro montón de prendas más holgadas, así no tendrás que probarte todo tu clóset todos los días antes de vestirte.



Ropa de maternidad

Si compraste ropa de maternidad, no te deshagas de ella después de que nazca tu bebé, porque, a veces, pueden pasar hasta seis meses para recuperar tu peso anterior. Ahora, que si planeas tener otro bebé, guárdala para utilizarla en tu próximo embarazo.