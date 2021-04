"Hártese como chucho", el emprendimiento viral que atrae a todos en Tocoa

Tocoa.



La hondureña María Cantarero, madre soltera, con tres hijos, ha comenzado a recuperarse económicamente en tiempos de crisis por la pandemia de covid-19, gracias en parte a la idea de su amigo Pablo Espinal de que al modesto comedor que ha abierto le pusiera por nombre "Hártese como chucho".



En Honduras, decir que alguien es "un chucho (perro) para hartarse", porque como mucho, puede tener una connotación afectiva entre amigos y familiares, pero la frase también puede ser peyorativa, lo que no ha ocurrido con el comedor de María.



Resulta que María, luego de que le fue mal en su matrimonio, al que llegó a los 20 años, comenzó a buscar la forma de ganarse la vida y mantener a sus tres hijos en trabajos de la economía informal, en los que no tuvo éxito, según su relato al Canal 3, de la televisión hondureña en Tegucigalpa.

Doña María Cantarero sirve grandes cantidades de comida que deleita a los comenzales.

Las cosas le iban mal a María, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe hondureño, por la misma crisis económica que vive su país, que fue agudizada desde marzo de 2020 por la pandemia de covid-19 y dos tormentas tropicales, en noviembre.



Lo último que decidió hacer María fue montar un modesto comedor informal en una esquina de Tocoa, totalmente ventilado, para lo que Pablo le indicó que si quería tener muchos clientes, que le pusiera por nombre "Hártese como chucho".



Un rótulo grande, a lo largo del pequeño comedor, con la imagen en un extremo de un hombre vestido de manera elegante degustando una "baleada" (platillo hondureño) y un plato con dos "baleadas" en el otro, ha sido suficiente para que el negocio de María se le comenzara a llenar de "chuchos" durante el día y la noche.

Dos caballeros dan fe de los almuerzos "bien dotados" que sirven en "Hártese como chucho".

El comedor trasciende en redes sociales

Pablo dijo que se le ocurrió el nombre, por ser una frase popular entre los hondureños, y que lo bueno es que le atrajo comensales a María, quien dudó en la idea de su amigo, porque para ella sería como "decirle perros a sus clientes".

Agregó que su idea es "parte de la publicidad" y que lo que la gente pueda pensar o no en sentido peyorativo, no le debe preocupar a María.



La emprendedora hondureña comenzó auxiliándose de sus hijos para echar a andar el comedor, pero las cosas han ido también, que según el relato de María, ya tiene una empleada amiga, con quien se encarga de cocinar y otras tareas que demanda el negocio, en el que hay cupo para no más de ocho clientes "chuchos".



Muchos de los clientes, por la pandemia de covid-19, compran la comida para llevar.



Otros atractivos del comedor de María son las porciones grandes de sus platos, para que los "chuchos" de buen diente coman hasta "hartase"; y el coste, que es bastante bajo.



El comedor ofrece a sus clientes platos para desayuno, almuerzo o cena a base de fríjoles, huevos, aguacate, queso, mantequilla, arroz, plátanos maduros fritos, bananos verdes cocidos y espaguetis, entre otros alimentos, para que el comensal decida qué pedir del improvisado menú.



María indicó que si alguna autoridad del Gobierno pudiera ayudarle, agradecería la facilidad para una casa, ya que por no tener, está viviendo en la de una amiga de la Mosquitia hondureña, que le ha brindado albergue.



Gracias a su amigo Pablo, el comedor "Hártese como chucho", que abrió hace unos dos meses, también está teniendo una masiva difusión en redes sociales, con mensajes de habitantes de Tocoa invitando a los hondureños a que visiten Tocoa, por turismo, y aprovechen para "hartarse como chuchos".