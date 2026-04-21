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Video muestra fatal atropello de peatón por rapidito en Villanueva
El momento exacto en que un hombre murió atropellado la tarde de este martes, luego de que un bus tipo rapidito, procedente de Potrerillos, lo atropellara mientras se encontraba en una acera en el municipio de Villanueva, Cortés.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 16:04
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Redacción La Prensa
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